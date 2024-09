Vasco X Palmeiras: falta pouco para jogo bater recorde de público no Brasileirão. Compre seu ingresso!

Falta pouco para que as torcidas do Vasco e do Palmeiras escrevam mais um capítulo importante na história dos dois clubes. Com mais de 45 mil ingressos vendidos, a expectativa é de que o jogo de domingo (22/9), válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado pelo Metrópoles Sports, seja o novo recorde de público do torneio. O jogão já tem setores esgotados. Não fique de fora e garanta já o seu lugar nesta festa.

O recorde de 2024 é da partida entre Flamengo e Criciúma, que também foi uma realização Metrópoles Sports na Arena BRB Mané Garrincha. Ao todo, 60.127 pessoas acompanharam a vitória do Rubro-Negro no dia 20 de julho.

Compre o seu ingresso!

Os ingressos do jogo estão disponíveis para a aquisição do público geral. Há também vendas exclusivas para sócios-torcedores e clientes do Banco BRB. Os bilhetes podem ser adquiridos em pontos físicos de venda (confira abaixo) e pela internet.

O Metrópoles desenvolveu um site especial com todas as informações sobre o duelo e os ingressos. Clique aqui para acessá-lo.

O Vasco chega para a disputa depois do empate com o Flamengo em 1 x 1. A equipe sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Até agora, o time soma 35 pontos e está na 8ª posição. Já o Palmeiras vem embalado. Depois de golear o Criciúma por 5 x 0, o Verdão assumiu a vice-liderança e continua perseguindo o líder Botafogo.

Confira os pontos físicos de venda dos ingressos da partida:

Avenida 102 – EQN 102/103, Bloco A – Asa Norte-DF (entrada pelo Eixo W) – horário de funcionamento: de segunda a sexta: das 9h às 20h/sábado e domingo: das 9h às 16h. O pagamento poderá ser efetuado tanto por dinheiro quanto por cartão.

Loja Gigante da Colina – CLS 309, Bloco A, Loja 9 – Asa Sul – Brasília – DF – horário de funcionamento: de segunda a sexta: das 9h às 18h/sábado: das 9h às 17h. O pagamento só poderá ser efetuado com cartão.

Loja Gigante da Colina – CSB 2, Lote 1 – Alameda Shopping – Taguatinga Sul – DF – horário de funcionamento: de segunda a sábado das 9h às 21h/domingo: das 12h às 18h. O pagamento só poderá ser efetuado com cartão

Mancha Verde Brasília – RUA 3, Chácara 84, Lojas 1/2/3 – Vicente Pires – DF – horário de funcionamento: de segunda a sábado: das 8h às 20h/domingo: das 10h às 19h. O pagamento só poderá ser efetuado com cartão.

Rio Butiquim – Rua 34, Norte, 5 – Águas Claras, Brasília – DF, 71918-720. O pagamento poderá ser efetuado tanto por dinheiro quanto por cartão. Horário de Funcionamento: de segunda a domingo: das 10h às 22h.

Metrópoles Sports

A partida será mais uma atração do Metrópoles Sports – vertente responsável pela produção de eventos esportivos do Grupo Metrópoles.

Desde 2022, a empresa organiza partidas pelas principais competições nacionais de futebol, como duas edições da Supercopa do Brasil, entre elas a Supercopa Rei, em fevereiro, grandes jogos de campeonatos como Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho, além de um amistoso da Seleção Brasileira feminina.