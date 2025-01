Vasco x Portuguesa RJ: onde assistir, horário e escalação do Campeonato Carioca

Neste domingo (26), Vasco e Portuguesa RJ medem forças pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. As equipes estão lado a lado na parte superior da tabela e vão em busca da liderança. A bola rola às 21h (horário de Brasília) no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Vasco x Portuguesa RJ Competição: Campeonato Carioca 2025 Rodada: 5ª Data: 26/01 (domingo) Horário: 21h (horário de Brasília) ​Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Onde assistir ao Campeonato Carioca

A partida terá transmissão na TV aberta pela Band, no canal pay-per-view Premiere e no canal do YouTube GOAT.

*Para assinar o Premiere com sete dias grátis pelo Prime, clique aqui.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho e Tchê Tchê; Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho e Tchê Tchê; Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti. Portuguesa RJ: Bruno; Lucas Mota, Ian, Kayke Silva e Thomas Kayck; João Paulo, Wellington, Romarinho e Anderson Rosa; Lohan e Joãozinho. Técnico: Douglas Ferreira (auxiliar técnico e técnico interino).

Bruno; Lucas Mota, Ian, Kayke Silva e Thomas Kayck; João Paulo, Wellington, Romarinho e Anderson Rosa; Lohan e Joãozinho.

As escalações são confirmadas cerca de uma hora antes do início da partida.

Leia mais:

Como vem Vasco e Portuguesa RJ no Campeonato Carioca

Nas três primeiras rodadas da competição, o Vasco usou um time alternativo e conseguiu três empates. Na 4ª rodada, o elenco principal voltou e deu à equipe de São Januário sua primeira vitória do ano. Atualmente, o Gigante da Colina tem 6 pontos e está em 5º lugar.

Já a Portuguesa RJ vem alternando, com duas vitórias e duas derrotas. Com isso, a Lusa também soma 6 pontos e está na 4ª posição, pelo critério de desempate.

Vale lembrar que os quatro primeiros colocados da tabela seguem para as semifinais do Campeonato Carioca.

O post Vasco x Portuguesa RJ: onde assistir, horário e escalação do Campeonato Carioca apareceu primeiro em Olhar Digital.