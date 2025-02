Veado invade quintal de casa e moradores chamam militares para resgate

Moradores de um casa no Centro de Cabeceiras, em Goiás, foram surpreendidos com uma visita inesperada. A família encontrou um veado no quintal de casa.

O animal, identificado como um veado catingueiro fêmea precisou ser resgatado. Os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). O caso ocorreu na última quinta-feira (6/2).

Veja imagens do veado:

2 imagens

A equipe de salvamento do 19º Batalhão de Bombeiros foi até o local. O veado, que não tinha ferimentos aparentes, foi acolhido e encaminhado a uma reserva ambiental, onde foi devolvido à natureza.