Veado invade residência para idosos e fere mulher de 103 anos nos EUA

Uma mulher de 103 anos sofreu ferimentos, na tarde de 4 de novembro, depois de um veado ter invadido a residência para idosos em que habitava, em Detroit, no estado norte-americano do Michigan.

“Os funcionários informaram que um veado, mais especificamente um corço, tinha entrado num dos quartos dos residentes. Os trabalhadores não conseguiram entrar no quarto e não puderam determinar se a idosa estava ferida, uma vez que não estava à vista. No entanto, relataram que havia sangue visível por todo o quarto, o que indicava que o veado estava se debatendo numa tentativa de fuga”, afirmou o Departamento de Segurança Pública de Blackman-Leoni, na sexta-feira, através da rede social Facebook.

A mesma nota detalhou que dois agentes tentaram aceder à residência através da porta do corredor, de onde observaram “o veado na sala de estar do apartamento, perto de um conjunto de portas de vidro do pátio”.

“Quando os agentes se deslocaram para as portas de vidro, conseguiram ver o veado, mas encontraram as portas trancadas, impedindo-os de as abrir para ajudar a moradora. Devido à impossibilidade de confirmar o bem-estar da residente, os agentes tomaram a decisão de quebrar a porta de vidro do pátio, [o que] permitiu que o veado saísse do apartamento e fugisse”, complementou.

Após a fuga do animal, os agentes confirmaram que a idosa, que estava consciente e alerta, tinha sofrido ferimentos. A centenária foi atendida no local e, depois, transportada para o Serviço de Urgência Henry Ford Jackson, com ferimentos que não colocavam sua vida em risco.

As autoridades apuraram que o veado entrou na habitação através de “uma janela de vidro fechada no quarto da residente, enquanto ela estava na cama”.

“O animal, na sua tentativa de fuga, causou danos adicionais e deixou sangue por todo o apartamento, provavelmente devido a ferimentos sofridos ao entrar”, equacionaram.

Os agentes tentaram localizar o veado, mas creem que o animal tenha fugido para um bosque nas imediações.

Veja as imagens acima.

Leia Também: Milhares protestam contra governo regional após inundações na Espanha