Vegetti x Cano: em quem apostar no clássico entre Vasco e Fluminense?

Argentinos, centroavantes e goleadores. Pablo Vegetti e Germán Cano são dois jogadores acostumados a balançar as redes. E nesta quarta-feira (5), às 21h30, eles se enfrentam no clássico Vasco x Fluminense, válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Com cinco gols marcados pelo Vasco, Vegetti é o artilheiro do Estadual até o momento. Já Germán Cano tenta recuperar o bom futebol de 2023, e já anotou três tentos no Cariocão, perseguindo o compatriota no topo da estatística.

Quem marcará no clássico? Odds* na KTO

Para marcar um gol

Pablo Vegetti: 2.90

Germán Cano: 3.30

Para marcar dois ou mais

Pablo Vegetti: 13.00

Germán Cano: 16.00

Para marcar três ou mais

Pablo Vegetti: 67.00

Germán Cano: 91.00

Os números acima mostram que, se você apostar, por exemplo, R$ 10 na opção de que Vegetti marcará dois gols ou mais, e seu palpite se confirmar, o retorno será de R$ 130.

Pablo “Pirata” Vegetti

Contratado em agosto de 2023, aos 35 anos, Vegetti chegou ao Vasco como um desconhecido, mas logo entrou nas graças da torcida. O atacante balançou as redes logo na estreia contra o Grêmio e ajudou o time a livrar-se do rebaixamento. Em 2024, o Pirata foi um dos grandes responsáveis por colocar o time na zona de classificação da Sul-Americana.

Nos quatro jogos que disputou contra o Fluminense, Pablo Vegetti tem duas vitórias, um empate e uma derrota, além de ter balançado as redes do rival três vezes.

Em 79 jogos com a camisa do Vasco, Vegetti soma 38 gols.

Germán Cano e a ‘Lei do Ex’

Se tem um jogador no futebol carioca atual que sabe o que é o clássico entre Vasco e Fluminense, esse jogador é Germán Cano. O argentino chegou ao Brasil em 2020, quando foi contratado pelo Cruzmaltino. Pelo clube, fez 101 jogos e anotou 43 gols.

Em 2022, deixou o Vasco e assinou com o Fluminense, onde se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Com um 2023 mágico, Germán Cano fez 40 gols no ano e ajudou o Tricolor a conquistar o inédito título da Libertadores.

No total, são 177 partidas e 94 gols pelo clube.

Contra o Vasco, Germán Cano disputou seis jogos, com três vitórias, dois empates e uma derrota. O argentino marcou três gols nessas partidas.

Odds* KTO apontam favoritismo ao Vasco

Vasco : 2.38

Empate : 3.25

: 3.25 Fluminense: 2.75

Segundo a KTO, uma das principais casas de apostas do país, a tendência é de uma partida equilibrada, com um leve favoritismo ao Vasco. Se você apostar R$ 10 e o Cruzmaltino vencer, o retorno será de R$ 23,80 enquanto para o Fluminense será de R$ 27,50.

No histórico geral, as duas equipes já se enfrentaram 334 vezes, com 122 vitórias do Vasco, 111 do Fluminense e 101 empates. No recorte recente, dos últimos cinco jogos, o Gigante da Colina venceu dois, o Tricolor ganhou um e houve dois empates.

Últimos cinco jogos entre Vasco e Fluminense

10/08/2024 – Vasco 2 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2024

20/04/2024 – Fluminense 2 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro 2024

14/02/2024 – Fluminense 0 x 0 Vasco – Campeonato Carioca 2024

16/09/2023 – Vasco 4 x 2 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2023

06/05/2023 – Fluminense 1 x 1 Vasco – Campeonato Brasileiro 2023

Como chegam as equipes

Invicto no Campeonato Carioca, o Vasco está na segunda colocação geral, com 13 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, que lidera a competição por conta dos critérios de desempate. Na última rodada, o Cruzmaltino empatou em 2 x 2 justamente com o Voltaço.

Já o Fluminense tem apenas sete pontos e está na 10ª posição, atualmente fora até mesmo da zona de classificação da Taça Rio. O Tricolor ficou no empate em 1 x 1 com o Boavista na última rodada da competição.

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 04/02/2024 às 15h20