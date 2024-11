Veículo com restrição de circulação e 17 multas é apreendido em Guanambi

Na manhã deste sábado (2), um veículo modelo Jeep Compass foi apreendido na Rua dos Expedicionários, no centro de Guanambi. A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Trânsito (SMTran).

As informações são do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias. Segundo o órgão, a condutora foi abordada pelos agentes de fiscalização enquanto dirigia com um cachorro sobre o colo, prática proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).