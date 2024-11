Veículo da Coelba capota a caminho de serviço e “voa” sobre motocicleta na região sisaleira

Uma caminhonete da Neoenergia Coelba capotou em um trecho da BA-120 em Retirolândia, na região sisaleira. O fato ocorreu nesta segunda-feira (18) em um contorno rodoviário, informou o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

No momento, uma motocicleta com dois ocupantes passava pelo trecho, mas não foi atingida pela caminhonete. Em nota enviada ao Bahia Notícias, a Neoenergia Coelba informou que o veículo se deslocava para um atendimento quando foi atingido na parte traseira por outro automóvel, o que ocasionou o capotamento.

A empresa disse ainda que o motorista e os ocupantes do veículo receberam atendimento médico, foram avaliados e se encontram bem. O condutor do outro veículo também não sofreu ferimentos e passa bem. A Neoenergia Coelba lamentou o acidente e declarou que reitera o “compromisso com a segurança e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos”.