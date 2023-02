Veículo de carga tomba em desvio da BR-101 em Itamaraju

O desvio no trecho entre Itamaraju e Teixeira de Freitas, na rodovia BR 101 altura do Km 817, é sinônimo de risco, para os condutores.

Neste domingo (26) de fevereiro, um novo registro de acidente ocorreu na localidade. Onde um veículo de carga acabou perdendo controle e caindo as margens do trecho recuperado, mas que apresenta precariedade no formato de improviso.

Por ser uma descida íngreme somado a uma curva, condutores que desconhecem a região acabam ficando em risco.

As autores sempre tem orientado e solicitado que ao transitar pela localidade, ampliar atenção e manter velocidade segura.

No acidente deste domingo (26), não houve registro de pessoas com graves ferimentos. No entanto, parte da carga foi saqueada.

As autoridades foram notificadas referente ao acidente.