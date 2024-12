Veículo em alta velocidade atropela multidão na Alemanha e deixa dois mortos e vários feridos

Um trágico incidente ocorreu em Magdeburgo, na Alemanha, quando um veículo em alta velocidade colidiu com uma multidão em um mercado natalino. O ataque resultou na morte de pelo menos duas pessoas e deixou 68 feridos, sendo que 15 deles estão em estado grave. As autoridades locais estão investigando a possibilidade de que se trate de um atentado deliberado. O suspeito, um médico de 50 anos originário da Arábia Saudita, foi preso logo após o ocorrido. O incidente aconteceu por volta das 19h, horário local, e o carro percorreu uma distância de aproximadamente 400 metros dentro do mercado, causando pânico e desespero entre os presentes.

Tanto o governo regional quanto a administração da cidade estão tratando o caso com seriedade, levantando suspeitas sobre a intenção do motorista. O chanceler Olaf Scholz se manifestou, expressando suas condolências às famílias das vítimas e oferecendo apoio aos feridos. Esse evento trágico traz à tona lembranças de um ataque semelhante que ocorreu em 2016 em Berlim, onde um extremista provocou a morte de 13 pessoas em um mercado de Natal.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA