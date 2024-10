Veículo roubado em Salvador é recuperado pela PRF em Eunápolis

O condutor afirmou que adquiriu o carro por R$ 35.000,00 em Trancoso (BA)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã do último domingo (27), um veículo roubado. O caso foi registrado no Km 720 da BR-101, no trecho do município de Eunápolis (BA).

Por volta das 9h, a equipe deu ordem de parada a um RENAULT/DUSTER. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o carro apresentava elementos identificadores adulterados. Após uma verificação detalhada, foi possível identificar o veículo original, que possuía uma ocorrência de roubo registrada na cidade de Salvador.

Questionado, o condutor informou que adquiriu o veículo por R$ 35.000,00 e que desconhecia sua procedência ilícita.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.