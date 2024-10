Veículo suspeito de atacar prefeito de Taboão da Serra é encontrado pela PM

A Polícia Militar de São Paulo encontrou um veículo que é suspeito de ter sido utilizado no ataque a tiros contra o prefeito de Taboão da Serra, Aprígio, do partido Podemos. O carro, um Nissan March de cor vermelha, foi descoberto abandonado e em chamas às margens do Rodoanel, apresentando munições em seu interior. O ataque ocorreu enquanto Aprígio retornava de um evento de campanha em um carro blindado, momento em que foi atingido por um disparo no ombro esquerdo. Após o incidente, ele recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto-Atendimento e, em seguida, foi transferido para o Hospital Albert Einstein, onde se encontra consciente e em estado estável.

As autoridades policiais estão mobilizadas para localizar os responsáveis pelo ataque. A Secretaria de Segurança Pública informou que as equipes da Delegacia Seccional de Taboão da Serra estão ativamente trabalhando para identificar os autores do crime. O prefeito Aprígio está atualmente em campanha para o segundo turno das eleições, onde enfrentará o candidato Engenheiro Daniel, do partido União.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira