Veja 8 dos melhores games de futebol para jogar nos consoles

O futebol é uma paixão nacional que mobiliza os brasileiros na hora de assistir aos grandes duelos do time do coração. Mas além da realidade, ele também faz sucesso no mundo virtual por meio dos consoles, que disponibiliza diferentes games.

Quer saber quais são as principais opções para se divertir jogando futebol em seu videogame? Continue a leitura e confira a lista elaborada pelo Olhar Digital.

8 melhores games de futebol para consoles

São diversas opções de games de futebol para jogar em diferentes consoles, como PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Xbox Series, Xbox Series S e muitos outros. Veja a lista elaborada pelo Olhar Digital com informações importantes sobre cada jogo.

Leia mais:

1 – EA Sports FC 25

Imagem: Divulgação/EA Sports

Um dos games de futebol mais famosos e que já tem uma nova versão para 2025 é o “EA Sports FC”. Ele foi lançado em setembro deste ano e possui várias novidades e atualizações para atrair gamers experientes e também iniciantes.

O novo jogo traz a possibilidade de ampliar as opções de formações táticas nos diferentes modos. Além disso, a inteligência artificial torna a experiência do jogo ainda mais realista e autêntica.

Outras mudanças incluem a remoção das posições de ala-direito (ALD), ala-esquerdo (ALE), segundo atacante (SA) e das formações 4-4-1-1, 4-3-3 (5) e 5-2-2-1. O game possui os principais clubes e jogadores do mundo inteiro no futebol masculino e feminino.

Disponível em:

PlayStation 5 — a partir de R$ 349

PlayStation 4 — a partir de R$ 349

Xbox Series X/S — a partir de R$ 349

Xbox One — a partir de R$ 349

PC — R$ 299

Nintendo Switch — R$ 299

2 – Inazuma Eleven: Victory Road

Imagem: Store PlayStation

Se você gosta de um bom game RPG, com certeza vai curtir o “Inazuma Eleven: Victory Road”, um jogo de futebol que junta a rotina escolar com partidas de futebol. O game é ambientado vinte e cinco anos depois dos eventos do famoso anime “Super Onze”, com um protagonista inédito, Unmei Sasanami.

Além disso, o game conta com personagens icônicos, como Goenji e Endo, e mais de 4.500 jogadores da série para formar a equipe dos seus sonhos para jogos solo, campanha ou modo multiplayer.

“Inazuma Eleven: Victory Road” deve ser lançado em 2025 e ficará disponível para o PS5 e PS4, além de PC. No entanto, você pode testar uma demo grátis nas plataformas citadas.

3 – eFootball 2024

Imagem: Konami/Divulgação

Outro game muito famoso é o eFootball, antigo “Pro Evolution Soccer” (PES) desenvolvido pela Konami, uma gigante no ramo de desenvolvimento de jogos. A versão do jogo em 2024 contou com várias novidades. Entre elas há a jogabilidade, que passou por uma mudança significativa, deixando o game mais responsivo aos comandos do jogador.

O “eFootball 2024” possui diversas equipes, mas nem todos os clubes do futebol brasileiro estão presentes de forma oficial. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Vasco e Palmeiras, por exemplo, só estão disponíveis versões genéricas no game.

Disponível: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC e smartphones.

4 – Mario Strikers: Battle League



Spin-off que tem o Mario como o principal protagonista, o game “Maria Strikers: Battle League”, desenvolvido pela Next Level Games, traz também diversos personagens do Reino do Cogumelo em partidas incríveis de futebol 5v5, os quais os participantes devem dificultar as ações dos adversários.

No game, é possível utilizar diferentes itens e power-ups, como bob-ombas, cascos de tartaruga e cascas de banana. Eles servem para desarmar os adversários. Além disso, o jogador pode utilizar o recurso chamado de Super Chutaço, o qual possibilita que ele faça dois gols de uma vez.

Disponível: Apenas no Nintendo Switch (R$ 299).

5 – Rocket League

Divulgação/Psyonix

Desenvolvido pela Psyonix Studios, “Rocket League” é um game de futebol no qual os jogadores pilotam veículos turbinados em um campo, fazendo manobras aéreas que impulsionam a bola para o gol do adversário.

O game é gratuito e excelente para jogar no formato multiplayer, mas também disponibiliza o modo single-player.

Disponível: PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e PC.

6 – FIFA Street 4

Imagem: Divulgação

Um game um pouco mais antigo, mas que fez bastante sucesso e ainda é uma excelente opção para se divertir jogando videogame, o “FIFA Street 4” é um jogo que reproduz fielmente a essência do futebol de rua.

Apesar de ter um gráfico menos elaborado do que os jogos mais atuais, o “FIFA Street 4” conta com animações simplórias. Inclusive, os cenários ganharam uma paisagem clássica do futebol de rua.

Disponível: PS3 e Xbox 360.

7 – Soccer, Tactics & Glory

Imagem: Reprodução/Xbox

“Soccer, Tactics & Glory” é um jogo que mistura futebol, estratégia por turnos e elementos de RPG. Nele, é necessário controlar os jogadores, tomar as decisões táticas, recrutar novos atletas, treiná-los e muito mais.

O game foi desenvolvido pela Creoteam e pela Rayling Games, sendo lançado em 2020. Entre suas funcionalidades, destaca-se o modo multijogador.

Disponível

Nintendo Switch – R$ 243,13

PS4 – R$ 243,13

Xbox One e Xbox Series X|S – R$ 147,45

PC – R$ 121,54

8 – Football Manager 2024

Imagem: Divulgação/Football Manager

Este é um game no qual os jogadores fazem o gerenciamento de um clube em competições da vida real. Nele, os atletas não são controlados, pois o dever do jogador é cuidar dos aspectos dentro e fora de campo, como os treinos, transferências, acordos de patrocínio, ajustes táticos e relacionamento com a imprensa.

Por questões de licenciamento, o game não está disponível oficialmente no Brasil. No entanto, assinantes do Xbox Game Pass podem acessá-lo alterando a localização do console para outro país.

Disponível: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.

O post Veja 8 dos melhores games de futebol para jogar nos consoles apareceu primeiro em Olhar Digital.