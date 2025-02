Veja alguns dos comerciais incríveis que rolaram no Super Bowl 2025

Em mais um Super Bowl emocionante, nesse domingo (9/2), em Nova Orleans, o Philadelphia Eagles vingou a derrota de 2023 e levou o título deste ano em cima do favorito Kansas City Chiefs.

Além do espetáculo em campo, o evento chegou a movimentar bilhões de dólares, mantendo-se como o espaço publicitário mais caro do mundo.

Sendo assim uma excelente oportunidade para as marcas se destacarem. Para se ter uma ideia, em 2024 marcas como Dove, Doritos e Skechers chegaram a pagar US$ 7 milhões por 30 segundos de inserção, valor correspondente a R$ 42 milhões.

Neste ano, a Fox, emissora responsável pela transmissão do jogo, vendeu comerciais acima de US$ 8 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 47 milhões, chegando a um faturamento total que gira em torno de US$ 700 milhões, aumento significativo se comparado ao ano passado.

Com um investimento tão alto é fato que as marcas entregam comerciais memoráveis.

Por isso, o Metrópoles selecionou 10 comerciais que marcaram o Super Bowl 2025. Confira:

Bud Light

Carregando uma caixa de cerveja, o cantor Post Malone e o comediante Shane Gillis se preparam para entrar em uma festa.

Registrados por uma câmera de segurança, eles inicialmente acreditam que a celebração ocorre dentro da casa.

No entanto, só descobrem que a festa está no quintal ao serem informados pelo celular. Ainda assim, saem comemorando.

Skechers

Conhecida por ser uma marca de sapatos confortáveis, a Skechers trouxe uma ação que impactou o público do Super Bowl 2025 fazendo referência ao A-Team – no Brasil conhecido como Esquadrão Classe A.

No filme, Mr. T mostra que os tênis são adaptados para enfrentar qualquer tipo de situação para Tony Romo, ex-jogador de futebol americano.

Michelob Ultra

Para celebrar o lançamento da nova plataforma, a Play for an Ultra, a ação da Michelob Ultra conta com os atores norte-americanos Willem Dafoe e Catherine O’Hara, que, disfarçados de jogadores de Pickleball, surpreendem os adversários, considerados profissionais no esporte.

Além disso, a marca acaba de conquistar o título de cerveja mais consumida nos Estados Unidos.

Hellmann’s

Os atores Meg Ryan e Billy Crystal revivem a famosa cena de Harry e Sally: Feitos um para o Outro em uma ação da Hellmann’s.

Eles estão em um restaurante, saboreando um pão recheado com aquele toque irresistível de maionese.

A cena ocorre no Katz’s Deli, em Nova York, o mesmo local onde ocorre o momento mais icônico do filme.

Budweiser

Ao som de Let Your Love Flow, dos Bellamy Brothers, o comercial da marca mostra cavalos da raça Clydesdale prontos para puxar a carruagem e fazerem entregas de latões de Budweiser.

Intitulado “First Delivery”, a ação parte do sonho de um dos animais de fazer parte da equipe de entregas para mostrar o legado da marca.

Hims & Hers

A empresa de telessaúde norte-americana Hims & Hers mostra que a obesidade é a epidemia mais mortal das Américas, e que 74% das pessoas estão acima do peso, ocasionado pela má alimentação.

No comercial, a marca mostra o cuidado que tem ao oferecer cuidados adaptados às necessidades dos clientes que sofrem com dificuldades para perder peso, priorizando a segurança acima de tudo.

Google Workspace

A gigante de tecnologia adquiriu 50 comerciais distintos, que foram transmitidos em cada estado dos Estados Unidos durante o Super Bowl de 2025.

As peças contam histórias de pequenas empresas, com foco na inteligência artificial, destacando como essas marcas estão utilizando a tecnologia nos negócios.

Squarespace

O ator irlandês Barry Keoghan e Mosley, um burro, estão criando um site em um ambiente rural e nostálgico para “impulsionar a carreira”.

Dessa forma, a marca norte-americana de hospedagem e criação de sites cria uma narrativa bem-humorada para mostrar as ferramentas necessárias oferecidas para que os clientes possam comercializar os produtos.

Booking.com

O aplicativo de viagens traz os Muppets como estrelas do novo comercial para o Super Bowl, com o objetivo de destacar a variedade de opções oferecidas pela plataforma.

Doritos

A marca desafiou os consumidores a criarem os próprios comerciais, premiando com US$ 1 milhão o vencedor.

Antes do confronto, a Doritos escolheu três finalistas e o campeão foi “Doritos Abduction”, que mostra um alienígena tentando abduzir o salgadinho que só pode ser encontrado na Terra.