Veja as fotos da festa organizada por Arthur Aguiar para a filha

Na última sexta-feira (25/10), Arthur Aguiar compartilhou um vídeo embarcando para Santa Catarina, para comemorar o aniversário da filha, Sophia, de seis anos. O registro acontece depois do ator viver uma polêmica com a ex, Maíra Cardi, mãe da menina, que não o convidou para festa organizada por ela.

O ex-BBB escolheu o Beto Carrero World, em Balneário Camboriú, para viver aventuras ao lado da pequena, que completou a nova idade no último dia 20. Além dela, Arthur foi acompanhado da esposa, Jheny Santucci e do caçula, Gabriel, de oito meses.

“Foi dada a largada na nossa comemoração de aniversário de 6 anos da minha princesa Sophia. Serão dias incríveis. Estão preparados pra acompanhar essa viagem? Vai ser IMPERDÍVEL!”, escreveu na publicação do Instagram.

Nas imagens, é possível ver Sophia vibrando ao entrar num quarto que foi preparado, especialmente para recebê-la. Feliz, a mocinha pareceu ter ficado encantada com os cuidados e a decoração especial.

Em novas fotos ao lado do pai, da madrasta e do irmão, a mocinha surgiu se divertindo nos brinquedos do parque temático que é o maior da América Latina.

Confira: