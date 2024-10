Veja as opções do Vitória para substituir Wagner Leonardo contra o Fluminense

Após vencer o RB Bragantino por 1 a 0, no último sábado (19), o Vitória terá que lidar com um grande desfalque para a partida contra o Fluminense, no sábado (26), às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Capitão do Leão, o zagueiro Wagner Leonardo recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo em mais uma decisão na reta final da Série A.

Sem Wagner Leonardo, o técnico Thiago Carpini tem disponíveis três opções no elenco para formar a zaga rubro-negra ao lado de Neris. Edu, Bruno Uvini e Andrei são os concorrentes à vaga, que deve ser ocupada por Edu, como indicou Carpini na coletiva de imprensa após a vitória contra o RB Bragantino.

“Sem dúvidas vamos sentir a ausência do Wagner, é uma referência e um jogador muito regular. Por outro lado, um dos nossos melhores jogos em casa foi contra o Vasco, e o Matheuzinho não jogou. Procuro valorizar o todo, aqueles que vão ter a oportunidade de participar. Importante para o Wagner também esse descanso para voltar zerado para a reta final. Temos a opção do Andrei, do Bruno Uvini e do próprio Edu, que tem me agradado bastante e pode jogar dos dois lados. Temos uma semana para estudar isso e achar a melhor forma de enfrentar o Fluminense”, comentou o treinador rubro-negro.