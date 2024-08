Veja as primeiras imagens das caixas-pretas do avião da Voepass

Fotos mostram o equipamento danificado; imagens foram divulgadas pela Força Aérea Brasileira, que faz a análise do material

As 2 caixas-pretas do voo 2283 foram recuperadas no local do acidente PODER360 10.ago.2024 (sábado) – 17h12



A Fab (Força Aérea Brasileira) divulgou fotos das 2 caixas-pretas recuperadas do voo 2283 que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na 6ª feira (9.ago.2024). Os equipamentos chegaram a Brasília na manhã deste sábado (10.ago.2024).

Os gravadores são do tipo CVR (Cockpit Voice Recorder) e FDR (Flight Data Recorder). O CVR registra as comunicações de rádio e os sons da cabine, como as vozes dos pilotos e o ruído do motor, enquanto o FDR monitora parâmetros como altitude, velocidade e direção. Os materiais são fundamentais para entender o que pode ter causado a queda da aeronave PS-VPB da companhia Voepass (antiga Passaredo).

Os equipamentos estão sob avaliação do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos), no LABDATA (Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo), em Brasília (DF). A previsão da organização é que o relatório preliminar do acidente aéreo seja divulgado em 30 dias.

“Os trabalhos preliminares de preparação, extração e de gravação de dados foram iniciados pelos investigadores e devem prosseguir, de maneira ininterrupta, pelas próximas horas”, disse a Fab.

| Divulgação/FAB

| Divulgação/FAB

| Divulgação/FAB

| Divulgação/FAB

| Divulgação/FAB

| Divulgação/FAB

| Divulgação/FAB

Segundo a Fab, Após a conclusão da ação inicial, em Vinhedo (SP), a investigação avançará para a fase de análise de dados A Fab informou que os próximos passos, após a conclusão da ação inicial realizada pelos agentes na cidade de Vinhedo, a investigação avançará para a fase de análise de dados. Na 2ª etapa serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo de componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura.

