Veja como acessar o resultado do Prouni 2025

O Programa Universidade Para Todos (Prouni), do governo federal, realizou a primeira chamada com a lista de pré-selecionados para diversos cursos em universidades privadas. Você se inscreveu e deseja saber como ver o resultado do Prouni 2025? A seguir, confira as informações em relação ao programa e veja o passo a passo para conferir a lista de pré-selecionados.

Como ver o resultado do Prouni 2025

Antes de ver como acessar o resultado do Prouni 2025, é essencial que você saiba o que significa ser ‘pré-selecionado’. Na verdade, a pessoa que está nessa lista ainda não tem vaga garantida. Isso porque ela deve comprovar suas informações pessoais, apresentando os documentos que comprovem os dados fornecidos durante a inscrição. Por exemplo, se você estudou em escola pública, deve apresentar o histórico escolar comprovando isso.

Há também informações sobre renda. É essencial que tenha o seu holerite recente e também dos seus familiares e carteira de trabalho, caso esteja registrado. Também vale ressaltar que, se julgar necessário, a instituição pode pedir outros documentos ao candidato. Para facilitar, o MEC tem as possibilidades de documentação em uma lista. Clique aqui e confira!

Se você estiver na lista de pré-selecionados, deve comparecer à instituição de ensino até o dia 17 de fevereiro com a documentação. É recomendável entrar em contato com a universidade para saber quais são os horários e local para a entrega dos documentos.

Outro ponto importante é que as faculdades podem realizar um processo seletivo próprio, diferente do vestibular. Nesse caso, ele deve ser explicado formalmente aos estudantes em até 24 horas da divulgação dos resultados das chamadas. Além disso, não pode ser cobrada uma taxa para essa seleção.

Caso você não tenha sido selecionado, fique atento, pois pode haver novas chamadas.

Abaixo, veja como é simples acessar o resultado do Prouni 2025.

Resultado do Prouni: passo a passo

Tempo necessário: 3 minutos Entre no Portal de Acesso Único do Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br/prouni) e clique em “Consultar” Acesse por meio do Gov.br Autorize o uso de dados pessoais. Assim que o site abrir, vai aparecer a lista da primeira chamada com os pré-selecionados no curso que você escolheu.



