Se você acompanhou a novela Chocolate com Pimenta de 2003, na Globo, com certeza vai lembrar do ator Guilherme Vieira que deu vida ao personagem icônico Tonico.

No entanto, o que muitos não sabem é que o famoso além de ter se tornado um galã na vida real, também se intitula “ex-ator” na bio de seu Instagram.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.