Veja como fica a composição da Mesa Diretora da Câmara

Grupo parlamentar terá membros do Partido Liberal, União Brasil, Republicanos, Progressistas, MDB, PSD e do PT

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Arthur Lira foi reeleito para a presidência da Câmara dos Deputados



Os 513 deputados federais que tomaram posse nesta quarta-feira, 13, para a 57ª legislatura da Câmara elegeram a nova mesa diretora da Casa para o próximo biênio. Como o site da Jovem Pan mostrou, o presidente Arthur Lira (PP-AL) foi reeleito ao cargo em votação recorde, com apoio de 464 dos 513 parlamentares presentes. Ele disputou a reeleição com os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), que recebeu 19 votos, e com Chico Alencar (Psol-RJ), que teve 21 votos. A partir do resultado, segundo o regimento interno da Câmara, os demais cargos da Mesa Diretora foram distribuídos entre os partidos com base na representação partidária e por acordo entre os blocos parlamentares, formados até as 13h desta quarta. A Mesa Diretora da Câmara é formada por 11 deputados federais, sendo 7 titulares e 4 suplentes, que serão responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos da Casa entre 2023 e 2025. Os cargos são divididos da seguinte forma: um presidente, dois vice-presidentes, quatro secretários titulares e quatro suplentes.

Veja abaixo os membros da Mesa Diretora da Câmara: Presidente: Arthur Lira (PP-AL) 1º Vice-Presidente: Marcos Pereira (Republicanos-SP) 2º Vice-Presidente: Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) 1º Secretário: Luciano Bivar (União Brasil-PE) 2º Secretária: Maria do Rosário (PT-RS) 3º Secretário: Júlio César (PSD-PI) 4º Secretário: Lúcio Mosquini (MDB-RO) Suplentes: Gilberto Nascimento (PSC-SP), Pompeo de Mattos (PDT-RS), Beto Pereira (PSDB-MS) e André Ferreira (PL-PE)