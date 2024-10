Veja como ficou sala no STF após incêndio; Corpo de Bombeiros fez vistoria no local

O incêndio que atingiu uma sala localizada no segundo andar do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, deixou o local completamente destruído. O espaço foi vistoriado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (22), por cerca de uma hora e meia.

Os bombeiros entrevistaram funcionários e servidores que estiveram no local no momento do incêndio, além de engenheiros do tribunal. Também recolheram alguns equipamentos para análise laboratorial.

Fotos: Rosinei Coutinho / STF