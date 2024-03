Veja como Pablo, do Qual é a Música, vive anos após sua fama no SBT

Reprodução

1 de 1 Foto em preto e branco de Pablo, do Qual é a Música, do SBT – Metrópoles – Foto: ReproduçãoNa época de ouro do SBT, ainda nos anos 80, o programa Qual é a Música se tornou um grande sucesso nacional, e você com certeza deve lembrar de Pablo que dublava as músicas na atração do Silvio Santos, com sua icônica pintura no rosto.

Ele chamava atenção por aparecer sempre com seu rosto pintado, cada semana com uma arte diferente. No Brasil, ele não tem ninguém de sua família, mas continua com a memória dos telespectadores que o consideram um dos ícones da TV nos anos 1980. A criação desse personagem foi dele próprio, ainda em 1977.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

