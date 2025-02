Veja como se inscrever no Fies 2025: passo a passo

Estão abertas as inscrições para o Fies 2025 até o dia 7 de fevereiro. O programa oferece vagas para o financiamento estudantil em faculdades de ensino superior. Você deseja fazer a sua inscrição, mas não sabe como? Continue a leitura, pois o Olhar Digital traz o passo a passo detalhado para ajudá-lo.

O que é e para que serve o Fies 2025?

O Fies é um programa do governo federal voltado para o financiamento estudantil em universidades particulares de ensino superior. Por meio dele, o aluno que não tem recursos financeiros pode financiar as mensalidades do curso e pagar apenas depois que concluir a graduação.

Além disso, o programa oferece condições de pagamento mais vantajosas. Quem tem renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, por exemplo, não paga juros. Já outros candidatos têm o percentual a partir de 6,5% ao ano. Além disso, os participantes do Fies podem ter prazos maiores para o pagamento. Para se inscrever, o candidato deve atender a alguns critérios:

Ter atingido a pontuação mínima de 450 no Enem a partir de 2010 e não ter tirado zero na prova de redação;

Em caso de parcelamento parcial, a renda per capita mensal familiar deve ser de até 5 salários mínimos;

Para o financiamento total, a renda não pode ultrapassar os 3 salários mínimos.

Seguindo os critérios acima, tanto pessoas já formadas em algum curso superior quanto quem vai fazer a primeira graduação estão aptas a participar do Fies.

Vale ressaltar que existe uma segunda modalidade do Fies, o P-FIES, que foi criado para as pessoas com renda superior. Nela, não há limite de renda para conseguir o financiamento nem a exigência de nota do Enem. Porém, diferente da edição convencional, não existe um período limitado de inscrições e o financiamento pode ser solicitado em qualquer data do ano.

Leia mais:

Como se inscrever no Fies 2025

Antes de conferir o tutorial para se inscrever, saiba que a classificação do Fies 2025 será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas no Enem, levando em consideração também o tipo de vaga, o grupo preferencial e a modalidade de concorrência.

Assim, a prioridade será de candidatos que não tenham concluído o ensino superior e nem tenham realizado o financiamento estudantil. Em seguida, serão as pessoas que não são graduadas, mas que realizaram o financiamento estudantil e pagaram as dívidas. Depois, serão os formados em algum curso superior, mas que não utilizaram o Fies. Por último, será quem se formou por meio do financiamento estudantil e quitou.

Abaixo, confira o passo a passo para se inscrever no Fies tradicional.

Tempo necessário: 7 minutos Acesse o portal do Fies (acessounico.mec.gov.br/fies) e clique em “Inscreva-se” Faça o login por meio do Gov.br Preencha todos os seus dados e clique em “gravar e avançar” Responda o questionário Selecione o curso que deseja Para isso, você deve preencher as opções solicitadas e clicar em “Pesquisar”.

Clique em “Escolher curso” Confirme a escolha do curso Você pode selecionar mais duas opções de curso e clicar em “Avançar” Após fazer suas escolhas, selecione o total de semestres concluídos (caso não tenha iniciado nenhum dos cursos, basta selecionar a opção “0 – Vou iniciar o curso” e clique em “Gravar e avançar” Insira sua renda individual mensal, clique em “Gravar” Caso tenha mais alguma pessoa de sua família morando com você, insira os dados do membro e clique em “Incluir no grupo familiar” Após colocar todos os membros, lembre-se de confirmar que está ciente dos prazos e procedimentos referentes ao Processo Seletivo do Fies. Depois, clique em “Concluir inscrição”. Pronto, você está concorrendo a uma vaga pelo Fies.



Perguntas frequentes sobre o Fies

Quando sai o resultado do Fies 2025? O resultado do Fies será divulgado no dia 18 de fevereiro de 2025, no Portal Único de Acesso.

