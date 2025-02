Veja datas de lançamento dos carros da Fórmula 1 para 2025

A Fórmula 1 começa com o Grande Prêmio da Austrália no dia 16 março, mas as equipes já trabalham no carro de 2025, o que marca o último ano do atual regulamento. A ocasião fez a F1 preparar um evento inédito no dia 18 deste mês para as escuderias lançarem os veículos do campeonato.

No evento, as equipes poderão divulgar suas pinturas para a temporada que começa em março. Os ingressos para o público esgotaram rapidamente para entrar na Arena The O2 em Londres. A apresentação não é obrigatoriedade das escuderias. Então, alguns times resolveram organizar o próprio espetáculo.

Segundo a Autosport, cada equipe terá sete minutos para divulgar o novo visual em um carro antigo ou modelo de exposição. Os carros de 2025 só vão à pista oficialmente nos testes de pré-temporada, a serem realizados no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

Aston Martin estará na pista no dia 24 de fevereiro

Ferrari estará na pista no 19 de fevereiro

Haas estará na pista no 16 de fevereiro

Mercedes estará na pista no 25 de fevereiro

RBR estará na pista no 25 de fevereiro

As demais escuderias ainda não informaram.