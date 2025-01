Veja decisão da PCDF sobre advogado que ameaçou explodir prédio da PF

A Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu as investigações envolvendo o advogado Fabrizio Domingos Costa Ferreira, 46 anos. O homem foi preso no final do ano passado, por supostamente ameaçar explodir o Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal. Ele não responderá criminalmente.

Segundo as investigações, o advogado não realizou ameaças a prédios públicos. Na realidade, Fabrizio queria fazer uma denúncia ao Comando-Geral da Polícia Militar (PMDF) dizendo que “haveria um ataque terrorista antissemita em Brasília e que ele seria vítma”. “Ele afirmou ter sido da religião judaica, mas atualmente é adepto do islamismo. A conversão se deu após ele morar em Dubai”, afirmou o delegado-chefe da DPCEV, Fabrício Paiva.

De acordo com o delegado, como o advogado estava em surto, “a maneira de se expressar foi interpretada equivocadamente”. “Porém, deixo ressaltado que todas as instituições agiram corretamente, dentro do protocolo legal”.

O defensor permanece internado no Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo (HSVP) e ocupa um dos 83 leitos da unidade. Fabrizio é mantido sob efeito de medicamentos e alterna lucidez com momentos em que fica fora da realidade. No entanto, ele se mantém tranquilo e não apresenta crises de violência.

Veja imagens do local da abordagem:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Suspeito de ameaçar explodir bomba foi abordado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Hugo Barreto/Metrópoles (@hugobarretophoto) 2 de 6 Ele, no entanto, apresentava falas desconexas e aparentava estar em surto Hugo Barreto/Metrópoles (@hugobarretophoto) 3 de 6 Equipes do Patamo e Bope acompanham ocorrência no local Hugo Barreto/Metrópoles (@hugobarretophoto) 4 de 6 Veículo de suspeito passa por verificação, na altura do Setor Hoteleiro Norte (SHN) Hugo Barreto/Metrópoles (@hugobarretophoto) 5 de 6 Suspeito ameaçou explodir Quartel do Comando Geral da PMDF e tentou fugir Hugo Barreto/Metrópoles (@hugobarretophoto) 6 de 6 Operação Petardo foi acionada na manhã de 28/12 do ano passado Hugo Barreto/Metrópoles (@hugobarretophoto)

Outro preso

Já o corretor Lucas Ribeiro Leitão, 30 anos, preso durante uma operação deflagrada pela DPCEV, em 29 de dezembro do ano passado, na Bahia, próximo à divisa com Goiás, está sob custódia em uma ala especial, no Hospital de Base. A coluna apurou que a família do corretor acompanha Lucas. Ele estaria apresentando lucidez e noção do motivo pelo qual foi preso.

Os parentes aguardam a finalização do tratamento para tentar transferi-lo para seguir para o Ceará e prosseguir com o atendimento médico e psiquiátrico.