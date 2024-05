Veja dicas para emagrecer com saúde, como Jesus Luz, ex de Madonna

O DJ Jesus Luz, de 37 anos, surpreendeu a web na noite dessa terça-feira (14/5) ao publicar um antes e depois em que revela seu processo de emagrecimento. Em seu perfil no Instagram, ele mostrou como foi do sobrepeso a um tanquinho de dar inveja e que arrancou elogios na web.

“Você não decide seu futuro! Você decide seus hábitos, e seus hábitos decidem seu futuro”, escreveu, na legenda do post, o ex-namorado da cantora Madonna.

Ele mostrou o antes e depois de seu processo de emagrecimento A quem se sentiu inspirado, eis algumas dicas para “chegar lá” sem perder a saúde, que deve ser a prioridade, sempre:

Pratique exercícios

Não é raro ver o DJ compartilhando sua rotina de treinos. Essa rotina ativa é fundamental para alcançar o déficit calórico, algo crucial no processo de perda de peso.

Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer Getty Images

Praticar atividade física é essencial Pixabay

Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais Tim Platt/Getty Images

Por isso, procure sempre manter a boa forma Alto Astral/Reprodução

Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás Getty Images

Evite erros comuns que retardam o emagrecimento Getty Images

Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo Pixabay

A gordura abdominal é perigosa Getty Images

Fique de olho na dieta — mesmo se malhar pesado

Há quem faça exercício físico como uma concessão para comer à vontade, mas fique atento. Mesmo atletas de alto rendimento, com gasto calórico diário elevado, correm o risco de sobrepeso. De nada adianta gastar 1.000 calorias diárias e, na hora de se alimentar, ingerir 4 mil calorias. Por isso, é necessário otimizar o gasto em relação ao que se consome.

Exercícios que fortalecem os ossos e os músculos são essenciais para evitar doenças e demais problemas de saúde. Além de melhorar o equilíbrio, exercitar-se ao menos duas vezes por semana é um dos segredos para prolongar a expectativa de vida e envelhecer melhor Mike Harrington/ Getty Images

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, mostra que entre 30 e 60 minutos de exercícios de fortalecimento muscular por semana é o suficiente Hinterhaus Productions/ Getty Images

De acordo com os resultados da pesquisa, o risco de morte prematura entre as pessoas que se movimentam é entre 10% e 17% menor do que o verificado em pessoas sedentárias Catherine Falls Commercial/ Getty Images

Exercícios que utilizam o peso do próprio corpo, como a musculação e a prática de esportes, são algumas das recomendações. Além disso, atividades como Tai chi e ioga são indicadas para fortalecer ossos e músculos Nisian Hughes/ Getty Images

Manter o corpo ativo ajuda ainda a melhorar resultados da menopausa, de períodos pós-operatório e pode ajudar a prevenir fraturas nos ossos, por exemplo. Além disso, auxilia no aumento da energia, e melhora o humor e o sono skaman306/ Getty Images

Segundo especialistas, pessoas que se exercitam por, ao menos, meia hora na semana demonstram redução do risco de morte, doenças cardíacas e câncer. Uma hora semanal de atividades de fortalecimento muscular também foi relacionada à diminuição do risco de diabetes Tom Werner/ Getty Images

A massa muscular e óssea do corpo humano atinge o pico antes dos 30 anos. A partir dessa idade, começa um decaimento natural, ou seja, indivíduos que começam a se exercitar na juventude terão aumento da força óssea e muscular ao longo da vida Thomas Barwick/ Getty Images

Pessoas que se exercitam depois dos 30 anos reduzem a queda natural do corpo, conseguem preservar a força óssea e muscular e vivem muito melhor Justin Paget/ Getty Images

Durma bem e hidrate-se bastante

Para fechar a conta do emagrecimento, fatores como sono adequado — de pelo menos 6 horas por dia — e manter a hidratação são essenciais.

Evite alimentos açucarados e bebidas

Evitar a ingestão de alimentos calóricos, ricos em açúcares, além de diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, são outras medidas para turbinar o shape.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica