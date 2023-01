Veja distritais que integrarão CPI dos Atos Antidemocráticos na CLDF

Os seis blocos de deputados na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) terminaram, nessa sexta-feira (27/1), de indicar os parlamentares que farão parte da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá investigar os atos antidemocráticos ocorridos em 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro deste ano. O próximo passo é definir o papel de cada um dos sete distritais na investigação, como presidente e relator, por exemplo.

Os nomes que irão compor a CPI, conforme adiantado pelo Metrópoles, ainda na última semana, são:

Pelo bloco União Democrático (PSD, União Brasil e Republicanos) – Robério Negreiros;Pelo bloco do MDB – Hermeto;Pelo bloco do PT – Chico Vigilante;Pelo bloco PSol/PSB – Fábio Felix;Pelo bloco do PL – Joaquim Roriz Neto;Pelo bloco A Força da Família (Agir, Avante, Cidadania, PP e PMN) – Jaqueline Silva e Pastor Daniel de Castro.Respectivamente, a suplência será de Martins Machado (Republicanos), Iolando (MDB), Gabriel Magno (PT), Dayse Amarílio (PSB), Thiago Manzoni (PL), Paula Belmonte (Cidadania) e Pepa (PP).

Apesar de os nomes estarem definidos, o regimento da Casa ainda determina que o prazo para indicações só acaba na próxima segunda (30). Dessa forma, é a partir de terça (31) que as funções na CPI serão escolhidas e, após a publicação, é que os trabalhos realmente começam.