Veja esquema de ônibus e metrô para São Silvestre e Réveillon em SP

São Paulo — A 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, na próxima terça-feira (31/12), e a festa de Réveillon na Avenida Paulista, na quarta-feira (1º/1), vão interditar vias importantes da cidade de São Paulo, o que afeta a operação do transporte público municipal. Segundo a SPTrans, algumas linhas de ônibus terão desvios de itinerário, e o Metrô e a concessionária ViaMobilidade, responsáveis por algumas linhas da rede, anunciaram operações especiais.

A São Silvestre tem largada na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, e percorre pontos importantes da cidade, como a Arena Pacaembu e o Centro Histórico, com chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, no nº 900 da avenida. A primeira categoria, dos participantes cadeirantes, larga às 7h25 do dia 31. A última largada, de outros grupos, será às 8h05.

Já o Réveillon da Paulista terá um palco na avenida entre a ruas Haddock Lobo e a Bela Cintra, com início previsto para às 16h30 do dia 31 de dezembro até a madrugada do dia 1º. Segundo a estimativa da Prefeitura de São Paulo, cerca de 2 milhões de pessoas devem comparecer ao evento, com shows de Bruno e Marrone, Gloria Groove, MC Livinho, Roberta Miranda, entre outros artistas.

De acordo com a SPTrans, desde as 22h do último dia 13/12, até 5h de 6 de janeiro, a Avenida Paulista está bloqueada entre a Rua Bela Cintra e a Rua Haddock Lobo, para montagem do palco.

A partir das 20h desta segunda-feira (30/12), até o término da Festa de Revéillon, haverá o bloqueio total da avenida entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação.

Confira abaixo o esquema de transporte público montado em função dos dois eventos.

Ônibus

Na terça-feira (31/12), a prefeitura de São Paulo anunciou que a população contará com 4,8 mil ônibus e poderá viajar gratuitamente dentro do programa Domingão Tarifa Zero. A gratuidade também acontece na segunda-feira (1º/1), Dia da Confraternização Universal.

Somente na Avenida Paulista, foram desviadas 48 linhas de ônibus durante a realização da festa, mas os passageiros podem utilizar as linhas que possuem embarque e desembarque em vias como a Rua da Consolação, Avenida Rebouças, Avenida Dr. Arnaldo, Alameda Santos e Avenida Brigadeiro Luís Antônio, incluindo três linhas do Noturno.

Seguem abaixo todas as linhas que sofrerão alterações:

1896-10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo 8000-01 Term. Lapa-Pça. Ramos de Azevedo 8000-10 Term. Lapa-Pça. Ramos de Azevedo 8400-10 Term. Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo 8594-10 Cidade D`Abril – Pça. Ramos de Azevedo 8622-10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo 8677-10 Jardim Líbano – Lgo. do Paissandu 8215-10 Jardim Paulistano – Pça. do Correio 8528-10 Jardim Guarani – Pça. do Correio 8544-10 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Pça. do Correio 8549-10 Taipas – Pça. do Correio 8600-10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu 9501-10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandu 9301-10 Term. Casa Verde – Praça do Correio 9500-10 Term. Cachoeirinha – Praça do Correio 9653-10 Pedra Branca – Praça do Correio 917H-10 Term. Pirituba – Metrô Vila Mariana 917M-10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa 975A-10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa 978L-10 Term. Cachoeirinha – Term. Princesa Isabel 938C-10 COHAB Taipas – Term. Princ. Isabel 978J-10 Voith – Term. Princesa Isabel 118C-10 Jardim Pery Alto – Term. Amaral Gurgel 119C-10 Pq. Edu Chaves – Term. Príncipe. Isabel 271C-10 Pq. Vila Maria – Terminal Princesa Isabel 1732-10 Vila Sabrina – Term. Amaral Gurgel 9300-10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II 9354-10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio 107T-10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros 175P-10 Metrô Santana – Ana Rosa 208M-10 Metrô Santana – Term. Pinheiros 178A-10 Metrô Santana – Lapa 701A-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena 148P-10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda 177H-21 Metrô Santana – Pinheiros 178L-10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas 179X-10 Jardim Fontális – Metrô Barra Funda 508L-10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular) 805L-10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular) 930P-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros 908T-10 Term. pq. d. Pedro II – Butantã N307-11 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros 2002-10 Term. Pq. Dom Pedro II – Terminal Bandeira 2290-10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II 408A-10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida 4113-10 Gentil de Moura – Pça. da República 4115-10 Shop. Plaza Sul – Pça. da República 475M-10 Jardim da Saúde – Term. Amaral Gurgel 475R-10 Jardim São Savério – Term. Pq. D. Pedro II 477A-10 Sacomã – Terminal Pinheiros 478P-10 Sacomã – Vl. Romana N506-11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena 5144-10 Term. Sapopemba – Term. Princesa Isabel 874T-10 Ipiranga – Lapa 509M-10 Jardim Miriam – Term. Princesa Isabel 5106-10 Jardim Selma – Lgo. São Francisco 5131-10 Cid. Ademar – Term. Parque Dom Pedro II 5175-10 Baln. São Francisco – Pça. da Sé 5178-10 Jardim Miriam – Praça João Mendes 875A-10 Aeroporto – Perdizes 6232-10 Pinheiros/Vila Ida – Metrô Barra Funda 714C-10 COHAB Educandário – Paulista 719R-10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda 857R-10 Term. Campo Limpo – Aclimação 5111-10 Term. Santo Amaro – Term. Parque Dom Pedro II 5119-10 Term. Capelinha – Lgo São Francisco 609F-10 Chácara Santana – Term. Princesa Isabel 775P-10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa 857P-10 Term. Campo Limpo – Paraíso 702C-10 Jardim Bonfiglioli – Metrô Belém 715M-10 Jardim Maria Luiza – Lgo. da Pólvora 7545-10 Jardim João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo 8700-10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo 8705-10 Shop. Continental – Pça. Ramos de Azevedo 8705-51 Pq. Continental – Anhangabaú 8707-10 Rio Pequeno – Term. Princ. Isabel 778R-10 COHAB Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel 7903-10 Jardim João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo 809V-10 Vila Gomes – Metrô Trianon-Masp 5154-10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel 5185-10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II 669A-10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel 702U-22 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II 719P-10 Term. Pinheiros – Term. Princ. Isabel 7267-10 Apiacas – Pça. Ramos de Azevedo 7272-10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo 7281-10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo 7282-10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo 8700-01 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo 8615-10 Pq. da Lapa – Term. Pq. Dom Pedro II 874C-10 Pq. Continental – Metrô Trianon – MASP 875H-10 Term. Lapa – Metrô Vila Mariana 875P-10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa 877T-10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso 6412-10 Paraisópolis – Paulista

Para consultar os itinerários alterados para cada linha, consulte o informativo oficial da SPTrans.

Metrô

No dia 31 de dezembro, a operação das linhas do Metrô (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) e da ViaMobilidade (Linha 4-Amarela) será ininterrupta, já que o sistema se torna a melhor opção de transporte público para quem pretende curtir a festa do Réveillon na Avenida Paulista ou chegar à largada da São Silvestre.

As estações Paraíso (linhas 1-Azul e 2-Verde), Brigadeiro e Trianon-Masp (Linha 2-Verde), ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, enquanto a Consolação (Linha 2-Verde) – mais próxima ao palco do Réveillon na Paulista – será fechada às 16h do dia 31 e só voltará a funcionar às 6h do dia 1º.

Os passageiros que habitualmente utilizam esta estação poderão utilizar os acessos da estação Paulista, da Linha 4-Amarela, para embarcar ou desembarcar. As estações Paulista-Pernambucanas (a 300 metros do palco e a 600 metros da largada da São Silvestre) e Higienópolis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela, funcionarão ininterruptamente durante toda a noite da virada.

As demais estações de metrô nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante, 9-Esmeralda e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1° e, depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros.

Já no dia 1º, as linhas do Metrô funcionarão normalmente, abrindo para embarque às 4h40. O quadro de funcionários operativos e de agentes de segurança será reforçado nas estações mais próximas ao local do Réveillon na Paulista. A compra das viagens poderá ser feita nas bilheterias das estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, durante toda a madrugada e nas demais estações, a venda de passagens ocorrerá até as 2h.