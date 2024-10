Veja fotos da sacada do hotel em que Liam Payne pulou

Novas fotos do hotel onde Liam Payne morreu revelam o motivo pelo qual um funcionário informou à polícia que estava preocupado com o fato de o quarto possuir uma sacada da qual seria fácil cair. As imagens foram obtidas pelo TMZ.

As fotos de uma das suítes de luxo do Hotel CasaSur Palermo em Buenos Aires mostram o mesmo tipo de quarto em que Liam estava hospedado quando caiu da sacada do terceiro andar na última quarta-feira (16/10).

A sacada é fechada com vidro e um corrimão que parece ter no máximo 1,20 m de altura, o que seria fácil para alguém da altura de Liam, cerca supostamente de 1,78 m, cair, seja acidental ou intencionalmente.