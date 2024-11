Veja fotos do Torneio do Servidor

Torneio do Servidor (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu no domingo (27) o Torneio do Servidor no Estádio Antônio Rodrigues Santana, mais conhecido como Tomatão.

O evento foi dedicado a celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado nesta segunda-feira (28), proporcionando diversão, prática esportiva e muito lazer através do futebol de campo, uma das modalidades que fazem parte do esporte teixeirense. Nesta edição, a Secretaria de Educação foi campeã (se tornando o time bicampeão do torneio), e a Secretaria de Saúde foi vice-campeã.

“Mais um ano realizando este evento que já faz parte da cultura da nossa cidade, sendo também uma oportunidade de união e bem-estar para todos que dedicam seu trabalho à Teixeira de Freitas”, destacou Sandra Drago, Secretária de Esporte e Lazer.

Torneio do Servidor (Fotos: Marley Ribeiro)

