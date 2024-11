Veja histórias de outros matadores em série como o Maníaco do Parque

Com o lançamento de Maníaco do Parque: a história não contada, no dia 1º de novembro, veio à tona a trajetória do criminoso Francisco de Assis Pereira. O homem que dá nome ao filme não foi o primeiro a cometer crimes em série no país. Em 1998, Francisco matou e estuprou sete mulheres e tentou assassinar outras nove, confessando um total de 11 assassinatos na época.

Francisco foi condenado por estupro, estelionato e atentado ao pudor. Os crimes ocorriam no Parque do Estado, na região sul da capital paulistana, para onde ele atraía as vítimas com elogios e se apresentava como uma caça-talentos de uma revista da época. O serial killer foi condenado a 268 anos de prisão. Atualmente, ele tem 56 anos e cumpre pena em um presídio no interior de São Paulo.

Conheça outros serial killers do Brasil e o período em que atuaram

Lazáro Barbosa – 2021

Lázaro Barbosa foi um criminoso brasileiro que matou quatro pessoas da mesma família que residiam em uma chácara no Incra 9, no Distrito Federal. Ele foi perseguido pela polícia por 20 dias. Apesar de ganhar notoriedade em 2021, Lázaro já havia sido preso em 2007 na Bahia, por duplo homicídio.

Investigações preliminares apontaram que Lázaro teria usado uma arma de fogo e uma faca para matar Cláudio Vidal de Oliveira, 48, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, após invadir a chácara da família. O assassino ainda levou a mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, 43.

Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia – 2014

O motociclista que amedrontou Goiânia em 2014 tem, hoje, 36 anos e cumpre pena no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Em sua confissão, Tiago disse ter matado 39 pessoas, entre mulheres, homens e pessoas em situação de rua.

Após ser submetido a uma análise psiquiátrica, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. A defesa tentou utilizar o laudo para amenizar as penas, mas teve o pedido negado nos tribunais superiores.

Roberto Marcelo Paiva Ramos – 2006

Considerado pela polícia um dos assassinos em série mais procurados do Brasil, por crimes cometidos em 1997 e 2006, Roberto Marcelo Paiva Ramos, de 50 anos, foi preso no dia 15 de novembro de 2023. O serial killer ficou mais de um ano foragido da Justiça de Minas Gerais, onde cumpria pena no presídio de Muriaé, por latrocínio.

Ele é acusado de cometer, ao menos, sete feminicídios em cidades de Minas Gerais e da Bahia e é considerado pelas autoridades policiais dos dois estados um psicopata, pois sentia prazer em ver as vítimas sofrendo até a morte. Ele foi preso nas proximidades do Mercado Municipal do Peixe, no Bairro Jacaré, em Cabo Frio (RJ). O homem dizia cometer as mortes baseando-se no filme Rejeitados pelo Diabo.

Bandido da Cartucheira – 1981

O caso do Maníaco do Parque é semelhante ao de Ramiro Matildes Siqueira, o Bandido da Cartucheira, acusado de cometer 54 crimes, incluindo 15 assassinatos e três estupros. Ramiro causou terror em cidades de Minas Geras e Goiás, principalmente no meio rural, onde costumava agir, cometendo roubos, invasões de propriedade e mortes.

Pedrinho Matador – 1973

Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, era considerado o maior assassino em série do país. Na ficha criminal do homem constavam 71 homicídios, no entanto, ele dizia já ter matado mais de 100 pessoas.

O primeiro crime do serial killer foi quando ele tinha 13 anos. Pedrinho afirmou que empurrou um primo no moedor de cana e depois o picou com um facão. Pedrinho Matador só foi preso aos 18 anos, em 1973. À época, acabou condenado a 128 anos de prisão. No entanto, foi justamente no sistema penitenciário que ele cometeu a maior parte dos assassinatos.

Chico Picadinho – 1966

Francisco da Costa Rocha, conhecido como Chico Picadinho, é um assassino brasileiro condenado pela morte de duas mulheres em anos diferentes. Nascido no Espírito Santo, ele confessou ter abusado e esquartejado duas mulheres que trabalhavam como garotas de programa. O primeiro crime ocorreu em 1966, quando ele tinha 24 anos, em São Paulo.

Francisco foi liberado por bom comportamento após dez anos, mas começou a cometer o mesmo crime em outubro, quando levou uma garota de programa a um apartamento privado, estrangulou-a com um cinto, matou-a e, em seguida, esquartejou o corpo.