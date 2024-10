Veja imagens do acidente que matou 7 atletas no Paraná. Vídeo

Imagens do acidente que envolveu um carro, uma carreta e uma van, resultando na morte de nove pessoas, incluindo sete atletas de uma equipe de remo do Rio Grande do Sul, mostram as autoridades ao lado de um guindaste para retirar os veículos do local.

O acidente aconteceu na noite desse domingo (20/10) na BR-376, em Guaratuba, no Paraná.

Veja:

A ocorrência foi registrada por volta das 21h40, no Km 665, no sentido Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, que era conduzida por um homem, de 30 anos, perdeu os freios e atingiu a traseira da van, que foi projetada à frente e colidiu na traseira de outro automóvel. Em seguida, a van rodou na pista e o caminhão a arrastou para fora, tombando sobre ela.

Cerca de sete atletas que faziam parte da equipe do Remo Tissot, composta por adolescentes do projeto Remar Para o Futuro, de Pelotas (RS), morreram no acidente. O treinador e o motorista da van também faleceram.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Acidente na BR-376 Divulgação / PRF 2 de 5 Tragédia no trio elétrico: Saiba como estão os quatro feridos internados no Hospital da Restauração; 3 pessoas morreram Reprodução / Redes sociais 3 de 5 Equipe de remo ganhou sete medalhas em competição antes de acidente na BR-376 Divulgação/PRF 4 de 5 Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e uma van, que transportava atletas de uma equipe de remo, deixou ao menos seis mortos Divulgação/PRF 5 de 5 Tragédia com equipe de remo matou 7 atletas, técnico e motorista no PR Reprodução/Redes sociais

A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias por causa do acidente. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, se encontrou com familiares na manhã de segunda (21/10).

Vítimas do acidente

Nove óbitos: