Veja imagens incríveis de um arco-íris duplo formado no céu do RS

Na tarde de sexta-feira (20), Porto Alegre (RS) e cidades vizinhas foram surpreendidas por um espetáculo no céu: um arco-íris duplo. O fenômeno foi observado entre 17h e 18h, especialmente nas áreas do Centro e Norte da capital gaúcha, e em Alvorada.

De acordo com a plataforma de meteorologia MetSul, o dia foi de sol e nuvens esparsas, criando um clima de calor, com temperaturas atingindo 31ºC.

Esse aquecimento atmosférico favoreceu a formação de uma nuvem carregada sobre a capital gaúcha, que provocou chuvas localizadas no Norte da cidade. Enquanto a chuva se concentrava ao norte, o sol continuava brilhando mais ao sul, iluminando as gotículas de água da precipitação e criando as condições perfeitas para o surgimento do arco-íris duplo.

Arco-íris duplo registrado em Porto Alegre. Crédito: Raquel Dimer via MetSul

Como acontece um arco-íris duplo?

O arco-íris duplo ocorre quando dois arcos coloridos aparecem no céu, um acima do outro. O arco primário é o mais brilhante e bem definido, enquanto o secundário, mais fraco, aparece acima do primeiro, com as cores invertidas. Esse efeito acontece por causa da maneira como a luz solar interage com as gotículas de água na atmosfera.

Um arco-íris duplo surgiu no céu de Porto Alegre em 20 de dezembro de 2024. Crédito: Camila Borgette via MetSul

O arco primário surge quando a luz entra nas gotículas, se reflete uma vez internamente e, ao sair, se decompõe nas cores do espectro visível. Já o arco secundário ocorre quando a luz sofre duas reflexões internas antes de sair, o que faz com que a ordem das cores se inverta e sua intensidade seja mais suave. Entre os dois arcos, há uma faixa escura chamada “banda escura de Alexandre”, formada pela luz refletida de forma intermediária, que não é forte o suficiente para criar um arco visível.

Os arcos duplos são fenômenos mais comuns após chuvas leves ou em locais com grande concentração de gotículas de água no ar, como cachoeiras. A posição do observador também é crucial para que o fenômeno seja visível. Assim, o arco-íris duplo é uma dança de cores no céu que depende da interação de luz e água, criando um espetáculo temporário que encanta quem tem a sorte de testemunhá-lo.

