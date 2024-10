Veja lista dos maiores prêmios de Mega-Sena e outras loterias não resgatados no ano

Pelo menos oito prêmios das Loterias Caixa com valor superior a R$ 1 milhão não foram resgatados por seus ganhadores em 2024. Os dados são de um levantamento exclusivo obtido pelo site IstoÉ Dinheiro através da Lei de Acesso à Informação.

Ao menos 13 milhões de bilhetes vencedores não foram resgatados em 2024. O maior prêmio prescrito no ano foi o de um acertador de Dupla-Sena, no valor de R$ 3.093.064,30, cuja aposta foi feita em uma casa lotérica na cidade de Inhapim, em Minas Gerais.

O levantamento mostra também as modalidades e as cidades com maior número de prêmios perdidos.

O prazo para retirar os prêmios se encerra 90 dias após a data do sorteio. Caso o ganhador não se manifeste, os valores são repassados integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES),em conformidade com a lei federal 13.756/18.

Os prêmios sorteados e não retirados nas loterias da Caixa Econômica Federal somaram R$ 291,2 milhões até julho de 2024. O valor inclui todos os 9 jogos administrados pela Caixa: Mega-Sena, Quina, Dupla Sena, Instantânea, Lotogol, Timemania, Lotomaria, Loteria Federal e Lofofácil.

Do total de prêmios esquecidos, os 50 maiores tem valores de mais de R$ 100 mil. Veja abaixo:

Ranking das boladas esquecidas

Ranking Loteria Valor do prêmio Tipo de jogo Município Estado Casa lotérica 1º Dupla Sena 3.093.064,30 Simples Inhapim MG Local Da Sorte 2º Quina 1.848.946,09 Bolão Catu BA Loteria Minuto Magico 3º Lotofácil 1.751.435,24 Simples Campinas SP Flamboyant Loterias Ltda 4º Quina 1.740.745,43 Bolão Cajati SP Loterica Vale Real 5º Quina 1.740.745,43 Bolão Cajati SP Loterica Vale Real 6º Lotofácil 1.267.851,80 Simples Campinas SP Loterica Paulistao 7º Mega-sena 1.080.022,83 Bolão Rio De Janeiro RJ Loterica Adeus Patrao 8º Mega-sena 1.051.253,70 Simples Brasília DF Loterias Em Canais Eletronicos 9º Lotofácil 999.003,46 Simples São Paulo SP Loja Dauvel Loterias Ltda 10º Lotofácil 924.479,40 Simples Senador La Rocque MA Cantinho Da Sorte Loteria 11º Lotofácil 870.251,60 Simples Recife PE Campeao De Premios 12º Mega-sena 770.919,38 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 13º Lotofácil 698.086,25 Simples Brasília DF Loterias Em Canais Eletronicos 14º Lotofácil 608.663,29 Simples Morungaba SP Patua Sorte 15º Lotofácil 554.246,41 Simples Timon MA Loterica Cocais 16º Lotofácil 506.589,82 Bolão São Paulo SP Patria Lotca 17º Lotofácil 403.226,84 Simples Brasília DF Loterias Em Canais Eletronicos 18º Mega-sena 320.037,28 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 19º Lotofácil 307.110,27 Simples Cuiabá MT Loterica Tres Americas 20º Lotomania 276.711,01 Simples Ituiutaba MG Man Loterias 21º Lotofácil 254.585,34 Bolão Cruzeiro SP Casa Zappa 22º Lotofácil 254.585,34 Bolão Cruzeiro SP Casa Zappa 23º Mega-sena 250.373,26 Simples São Paulo SP Casablanca Loterias 24º Mega-sena 205.203,24 Simples Belo Horizonte MG Dumont Loterias 25º Mega-sena 204.604,65 Simples Boa Vista RR Loteria Sao Francisco 26º Lotofácil 194.929,45 Bolão Cuiabá MT Loterica Morada Da Sorte 27º Megasena 186.124,98 Simples Goiânia GO Portal Da Sorte 28º Mega-sena 177.219,40 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 29º Lotomania 173.619,63 Simples Formosa GO Loterica Formosinha 30º Mega-sena 171.789,93 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 31º Mega-sena 171.076,83 Simples Brasília DF Loterias Em Canais Eletronicos 32º Mega-sena 171.076,83 Simples Campinas SP Norte Sul Loterias 33º Mega-sena 168.028,58 Simples Brasília DF Loterias Em Canais Eletronicos 34º Mega-sena 157.568,64 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 35º Lotomania 149.294,71 Simples Cachoeira Dourada GO Loteria Sorte Dourada 36º Mega-sena 140.167,16 Simples Sinop MT Casa Loterica Sinop 8 Da Sorte 37º Mega-sena 137.040,27 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 38º Mega-sena 125.186,63 Simples Betim MG Loteria Surpresinha 39º Mega-sena 125.186,63 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 40º Mega-sena 122.762,79 Simples Curitiba PR Pote De Ouro 41º Mega-sena 118.698,02 Simples Brasília DF Loterias Em Canais Eletronicos 42º Mega-sena 118.174,08 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 43º Mega-sena 117.618,21 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 44º Mega-sena 115.409,28 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 45º Mega-sena 114.051,22 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 46º Mega-sena 110.736,40 Simples Brasília DF Loterias Em Canais Eletronicos 47º Mega-sena 108.533,61 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa 48º Lotomania 105.330,80 Simples Aracruz ES Casa Loterica Oriundi 49º Lotomania 103.802,80 Simples Itabuna BA A Quina De Ouro 50º Mega-sena 102.619,34 Simples Brasília DF Ibc – Internet Banking Caixa

O total de R$ 291,2 milhões em prêmios esquecidos no ano supera o valor do maior prêmio pago no ano pela Mega-Sena, o do concurso 2696. sorteado em 5 de março, quando um apostador de Goiânia levou sozinho R$ 206,4 milhões.

Apesar da fortuna em prêmios prescritos, a maior parte das quantias não resgatadas são de baixo valor. Segundo a Caixa, a média dos prêmios não retirados durante o primeiro semestre foi de R$ 13,62.

Importante destacar também que o valor representa uma fração do total movimentado pelas loterias. Em seu último balanço, a Caixa informou que no 1º semestre de 2024 foram arrecadados R$ 12,3 bilhões com as Loterias Caixa, valor 19% maior que o apurado no mesmo período do ano passado, sendo que R$ 4,8 bilhões foram destinados aos programas sociais do governo. Em relação a premiação líquida, foram entregues aos apostadores R$ 6,5 bilhões neste ano.

Para onde vai o dinheiro?

Após 90 dias da data do sorteio, os prêmios não resgatados são considerados definitivamente abandonados e o valor é encaminhado para o Fies, em alinhamento à legislação federal.

A Caixa realiza ainda outros repasses sociais com o dinheiro arrecadado pelas loterias, de acordo com o regulamento de cada modalidade. Há por exemplo destinação para fundos como o Fundo Nacional da Cultura e Fundo Nacional de Segurança Pública, e patrocínios como para o Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Por que a Caixa não avisa os ganhadores?

Desde seu surgimento em 1962, as loterias da Caixa Econômica Federal contam com o regulamento que determina não haver obrigatoriedade de qualquer aviso ao vencedor sobre o sorteio do prêmio. Cabe a cada pessoa conferir seus bilhetes, físicos ou virtuais, e providenciar para que o prêmio seja retirado no prazo de 90 dias.

Em 2021, o Procon/SP chegou a processar a Caixa Econômica Federal para que ela fosse obrigada a entregar o prêmio da Mega da Virada a um ganhador que apareceu após o prazo. A ação alegava que a instituição poderia ter notificado o vencedor, já que o bilhete foi adquirido pela internet e, assim, a compra contava com identificação.

O Tribunal Regional Federal da 3ª região no entanto decidiu que “não há obrigação legal da Caixa Econômica Federal de identificar o ganhador e comunicá-lo do vencimento do prêmio, mesmo nas hipóteses de aposta feita eletronicamente”.

Cada jogador deve assim atentar para os prazos e conferir suas apostas. Os bilhetes físicos podem ser protegidos contra extravios através do preenchimento da identificação no verso. Já os virtuais, ficam disponíveis para acesso a qualquer momento através do site ou aplicativo para celular.

Loterias com mais prêmios esquecidos

Considerada a loteria mais fácil de ganhar, a Lotofácil acumula o maior número de prêmios prescritos. Nela, cada aposta tem uma chance em 11 de vencer o valor mais baixo, de R$ 5. Veja o ranking:

Lotofácil – 7.985.818 bilhetes vencedores sem resgate Quina – 2.297.894 +Milionária – 2.272.371 Dupla Sena – 487.686 Timemania – 298.410 Lotomania – 154.890 Megasena – 46.916 Super Sena – 34.877 Loteca – 63

Brasília é a cidade com mais prêmios não resgatados

O levantamento realizado a pedido do site IstoÉ Dinheiro mostra ainda as cidades onde se concentram a maior parte dos bilhetes esquecidos. Confira:

Brasília – 1.409.287 prêmios sem resgate São Paulo – 1.038.070 Rio de Janeiro – 425.230 Belo Horizonte – 240.677 Salvador – 230.081 Goiânia – 227.839 Curitiba – 180.050 Fortaleza – 127.603 Manaus – 120.760 Belém – 116.881

