Veja momento em que estuprador seguiu adolescente antes de violentá-la

Imagens de câmeras de segurança instaladas no ônibus em que estava a adolescente de 16 anos estuprada em uma cabana improvisada, no último dia 19, a poucos metros da guarita de entrada da Residência Oficial de Águas Claras (Roac), foram o ponto de partida para que investigadores da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) identificassem o criminoso sexual.

As imagens mostram quando o abusador, de 19 anos, preso preventivamente nesta terça-feira (15/10), entra no coletivo, que tinha origem no Sol Nascente. Pouco depois, o criminoso percebe a presença da adolescente e a segue. Então, a vítima desembarca em uma parada de ônibus em frente a Vicente Pires e é estuprada.

O suspeito foi localizado pela polícia na região da Estrutural, após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra ele. Policiais civis conseguiram identificá-lo e o fizeram por processo de reconhecimento.

O estuprador – que era moreno, vestia camiseta preta e short roxo – desembarcou na mesma parada de ônibus que a vítima, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Depois de cometer o estupro, ele liberou a adolescente próximo à parada de ônibus. A vítima correu em direção a Vicente Pires e conseguiu encontrar com a avó, que a aguardava e acionou as polícias Civil e Militar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que, na data do crime, um equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) 37 foi acionada para averiguar a possível ocorrência de estupro.

Ao chegarem no local informado, os PMs conseguiram contato com a vítima, que confirmou o ocorrido.