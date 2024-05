Veja mudanças no trânsito para a 28ª Parada do Orgulho LGBT+

A 28ª Parada do Orgulho LGBT+ acontece no próximo domingo (2) e algumas mudanças no trânsito entre as ruas que recebem o evento serão necessárias. Com a temática “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo – Vote consciente por direitos da população LGBT+”. A Avenida Paulista e a região central serão as mais afetadas, visto que a partir das 8h o fluxo de carros na Paulista será interditado em ambos os sentidos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito a partir das 5h até 21h. O trajeto dos 16 trios este ano será no início na Avenida Paulista, sentido Consolação, com Rua Peixoto Gomide (próximo ao MASP), Rua da Consolação, sentido Centro. A concentração começa às 10h e a saída está prevista para acontecer às 13h. A dispersão deve ocorrer até às 18h.

Saiba mais detalhes:

Medição e fiscalização dos trios elétricos na Avenida do Estado, 900 a partir das 5h;

A escolta dos trios até a Avenida Paulista a partir das 8h00, com o seguinte itinerário: Avenida do Estado, Avenida Tiradentes, Avenida 23 de Maio, Rua Ramon Penharrubia (entre o início do acesso pela Avenida 23 de Maio até o acesso à Avenida Bernardino de Campos), Avenida Bernardino de Campos e Avenida Paulista;

Montagem dos trios elétricos e concentração do público a partir das 10h00: Avenida Paulista (sentido Consolação), entre a Rua Peixoto Gomide e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio;

A Parada vai das 13h às 18h.

Para saber todas as mudanças de ruas e horários acesse o site oficial da CET.