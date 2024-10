Veja nove marcas que podem ser quebradas nesta temporada da NBA

A temporada 2024-25 da NBA está cada vez mais perto e a expectativa cresce para o retorno das grandes estrelas do basquete. Com a chegada de um novo campeonato, um dos fatores que mais costumam chamar a atenção são os novos recordes e marcas que podem ser atingidas pelos atletas.

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Victor Wembanyama e outros grandes nomes podem elevar seus currículos com novos feitos. Para você ficar por dentro do que pode acontecer, o The Playoffs preparou uma lista com nove recordes a serem atingidos na nova temporada.

LeBron James

Entrando em sua 22ª temporada, o ‘’King’’ ainda possui marcas a serem quebradas. Após atingir 40.000 pontos em temporada regular na carreira no último ano, James poderá se tornar o primeiro jogador na história da NBA a anotar 50.000 pontos na carreira somando fase regular e playoffs.

Para atingir a marca, o jogador do Los Angeles Lakers precisará somar 1.364 pontos em 2024-25. Caso mantenha a média de pontuação que teve na temporada anterior, LeBron alcançará sua nova marca no 53º jogo disputado no campeonato.

Kevin Durant

Mesmo aos 36 anos, Durant continua sendo um dos principais pontuadores da liga. Na próxima temporada, o ala do Phoenix Suns precisa anotar 1.076 pontos para se juntar ao clube dos jogadores que anotaram mais de 30.000 pontos na carreira.

Durant seria o oitavo membro da lista, atrás de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki e Wilt Chamberlain. Na última temporada, o ‘’Slim Reaper’’ teve 2.032 pontos pela franquia do Arizona.

Victor Wembanyama

O jovem astro do San Antonio Spurs chegou com tudo na temporada 2023-24, a sua primeira na NBA. Ele liderou a liga com 3,6 tocos por jogo e ainda anotou médias de 10,6 rebotes e 1,2 roubos de bola. Apesar de sua excelente amostragem defensiva, o francês acabou ficando em segundo na corrida pelo prêmio de Defensor do Ano, sendo desbancado pelo seu compatriota Rudy Gobert.

Ainda assim, o céu é o limite para Wemby, que promete mostrar muita evolução em seu jogo durante 2024-25. Nascido em janeiro de 2004, o pivô terá 21 anos ao fim da temporada regular e, caso vença o DPOY, se tornará o jogador mais jovem a conquistar o prêmio. O atual detentor do recorde é Dwight Howard, que levou o troféu para a casa com 23 anos e 128 dias, na temporada 2008-09.

Rudy Gobert

Mesmo com toda a expectativa em relação ao basquete que será apresentado por Wemby, não podemos descartar um back-to-back de Rudy Gobert pelo DPOY. O pivô do Minnesota Timberwolves já conquistou o Defensor do Ano quatro vezes em sua carreira, empatado com Ben Wallace e Dikembe Mutombo como o maior vencedor do prêmio. Caso vença novamente em 2024-25, o francês conseguirá se isolar no topo.

Gobert segue como uma das referências defensivas da liga após uma temporada com médias de 2,1 tocos, 12,9 rebotes e 0,7 roubos.

Stephen Curry

O armador do Golden State Warriors entra em sua 16ª temporada na liga podendo ultrapassar os 25.000 pontos na carreira. O jogador, que atualmente possui 23.668 pontos pela franquia da Califórnia, precisa anotar apenas 1.332 pontos para alcançar o novo marco.

Na última temporada, o ‘’Brinquedinho Assassino’’ teve 1.956 pontos registrados e ultrapassará os 25.000 sem dificuldades caso mantenha o ritmo.

Russell Westbrook

Jogador com mais triplos-duplos na história da NBA, Westbrook pode atingir mais um recorde no quesito. O armador que se juntou ao Denver Nuggets na offseason precisa anotar apenas mais um TD para se tornar o primeiro jogador com 200 registrados na carreira. Vale lembrar que ele conseguiu apenas um jogando como reserva no Los Angeles Clippers em 2023-24.

O atleta também pode se tornar o primeiro jogador da liga a anotar triplo-duplo por seis franquias diferentes na NBA.

Chris Paul

Com 11.894 passes para pontuação na carreira, Chris Paul atualmente ocupa a terceira colocação entre os jogadores com mais assistências na história da liga. Na temporada 2024-25, ele poderá ultrapassar Jason Kidd, que teve 12.091, e se tornar o segundo maior caso mantenha sua média de 6,8 assistências por jogo.

Vale ressaltar que o armador terá o potencial ofensivo de Victor Wembanyama ao seu lado no San Antonio Spurs, fato que pode facilitar a quebra da marca.

Nikola Jokic

Além de três vezes MVP da NBA, Jokic também figura entre os jogadores com mais triplos-duplos na liga. Com 130 em seu currículo, o sérvio precisa de apenas nove TDs para superar Magic Johnson e assumir posição no pódio histórico com a terceira colocação.

Na última temporada, o pivô do Denver Nuggets teve 25 triplos-duplos anotados. Caso mantenha o título de melhor jogador da liga, ele não terá dificuldades para ultrapassar a lenda dos Lakers.

James Harden

James Harden precisa anotar 34 cestas à distância para ultrapassar Ray Allen e se tornar o segundo maior pontuador do perímetro da história. Atualmente, o ‘’Barba’’ possui 2.940 arremessos convertidos na linha de três.

Considerando que a pior marca do armador do Los Angeles Clippers no quesito é de 93 (sua temporada de novato), não será surpresa se ele atingir o recorde com facilidade.

Além de ultrapassar Allen, Harden também pode se tornar o segundo atleta na história da liga com 3.000 cestas do perímetro em sua carreira (ao lado de Stephen Curry).

