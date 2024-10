Veja o momento em que assassino de segurança no DF chega à delegacia

O homem suspeito de matar o segurança Jorny Thiago Abreu Adorno, aos 23 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (14/10). elype Barbosa da Silva, 27, estava escondido em um hotel de Valparaíso (GO), Entorno do DF, e não resistiu à prisão.

O Metrópoles teve acesso às imagens do momento exato em que Felype chega à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

Assista:

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do DF (PMDF), por meio de cooperação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do DF (Ficco-DF), que reúne diversas equipes polícias locais e federais. Segundo a PMDF, além do suspeito, outro homem, possivelmente envolvido na tentativa de fuga, também foi detido.

O crime

O caso ocorreu no fim da noite desse domingo (13/10), no Puxadinho Gastrobar, no Riacho Fundo II. As investigações indicam que Felype tentou sair do estabelecimento sem pagar a conta, mas foi impedido pelo segurança. O criminoso, então, sacou uma arma e efetuou os disparos.

Testemunhas ouviram cerca de 15 tiros. Jorny foi baleado e morreu na hora. Um menino de 10 anos, que não teve a identidade divulgada, também foi atingido e está internado em estado grave no Hospital de Base.

Além do segurança e da criança, quatro mulheres ficaram feridas ao serem atingidas por tiros de raspão, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Uma delas, atingida nas costas, é a mãe da criança de 10 anos internada.