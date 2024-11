Veja o que abre e o que fecha no feriado do Dia da Consciência Negra

Serviços de transporte, unidades de saúde e agências bancárias terão alterações nos horários de funcionamento nesta quarta-feira (20/11), devido ao feriado nacional do Dia da Consciência Negra.

Além disso, outros serviços públicos do Distrito Federal, além de comércios e parques, podem ter mudanças nas atividades devido ao feriado. Confira abaixo o que abre e o que fecha na capital do país na primeira edição nacional da data.

Transporte coletivo

No feriado, os ônibus vão operar com a tabela de domingo. No caso do metrô, o funcionamento será das das 7h às 22h30.

Das 19h às 22h30, haverá embarque apenas na Estação Central, enquanto as demais ficarão abertas só para desembarque.

Segurança

PMDF – O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal não terá alterações no feriado. As equipes de trânsito da PMDF terão um reforço para auxiliar os demais órgãos no bom fluxo das vias durante a data comemorativa. A corporação pode ser acionada a qualquer momento pelo telefone 190.

PCDF – Todas as 31 delegacias de atendimento ao público do Distrito Federal vão operar em regime de plantão ininterrupto. Também funcionam 24 horas as duas unidades da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deams 1 e 2) e as duas da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 1 e 2).

As unidades que atuarão como centrais de flagrantes durante o feriado são 1ª DP (Asa Sul), 5ª DP (Área Central), 6ª DP (Paranoá), 12ª DP (Taguatinga centro), 13ª DP (Sobradinho), 15ª DP (Ceilândia centro), 16ª DP (Planaltina), 18ª DP (Brazlândia), 20ª DP (Gama), 21ª DP (Taguatinga Sul), 24ª DP (Setor O), 26ª DP (Samambaia Norte), 27ª DP (Recanto das Emas), 30ª DP (São Sebastião) e 33ª DP (Santa Maria).

CBMDF – O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) opera ininterruptamente para atender emergências, o contato pode ser feito pelo 193.

Defesa Civil – A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil (Sudec) manterá equipes de plantão 24 horas, e seu efetivo permanecerá de sobreaviso, podendo ser acionado por plano de chamada em caso de necessidade.

Fiscalização – A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) informa que o cronograma de fiscalização e operações funcionará normalmente na data, enquanto os núcleos de atendimento ao cidadão estarão fechados durante todo o feriado e reabrem na quinta (21), às 8h.

Trânsito

Não haverá atendimento ao público no Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) no feriado. As operações de fluidez, nas rodovias distritais, Estrada Parque Ceilândia (DF-095), DF-001 (entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul), na BR-070 e na Barragem do Paranoá (período vespertino) não serão realizadas.

No Departamento de Trânsito (Detran-DF) não haverá expediente administrativo na autarquia, mas os serviços de educação, fiscalização e engenharia de trânsito seguem em regime de plantão. Os serviços online continuam disponíveis pelo Portal de Serviços e pelo aplicativo Detran-DF Digital de forma ininterrupta.

Educação

Também não haverá expediente, neste feriado, na Secretaria de Educação (SEEDF) nem nas escolas do Distrito Federal.

Saúde

Samu – Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

Emergências – As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

UBSs – As unidades básicas de saúde ficam fechadas no feriado.

Saúde bucal – A assistência nas unidades básicas de saúde (UBSs) e nos centros de especialidades odontológicas (CEOs) será interrompida na quarta-feira, retornando ao atendimento normal no dia seguinte. A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h, e a do Hospital Regional do Gama (HRG), das 19h do dia 20 até a 1h de quinta-feira.

Vacinação – Não haverá vacinação na quarta-feira. As mais de 100 salas de vacina reabrem na quinta-feira (21/11).

Caps – As unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) III funcionam na quarta. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) não abrem no feriado.

Farmácias de alto custo – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), mais conhecidas como farmácias de alto custo, fecham na quarta-feira.

Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem na data.

Justiça e cidadania

Unidades do Conselho Tutelar e do Centro Integrado 18 de Maio estarão fechadas. Demandas urgentes dos conselhos tutelares podem ser registradas pelo telefone 125, contato da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca), enquanto as do Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os núcleos do Direito Delas estão fechados, mas atenderão em regime de plantão por meio do telefone (61) 98382-0130.

As unidades do Na Hora e do Procon estarão fechadas.

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Ceilândia funciona ininterruptamente. Já os espaços Acolher, os Ceams (unidades do Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e os comitês de proteção à mulher estarão fechados.

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) funcionará por meio do Núcleo de Assistência Jurídica do plantão, no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa – Praça Principal, s/nº, Bloco B, Ala A, Sala 109, térreo.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas.

Limpeza

As unidades operacionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente no feriado – estarão em operação a Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB) e as usinas de compostagem, além das instalações de recuperação de recicláveis (IRRs), transbordos e gerências de limpeza.

As coletas convencional e seletiva seguem cronograma normal, conforme disponibilizado no site do SLU. E os papa-entulhos também permanecem abertos.

Serviço social e trabalho

As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência (Cecons) estarão fechadas nesta quarta.

Os restaurantes comunitários de Planaltina, Recanto das Emas, Sol Nascente/Pôr do Sol, Arniqueira, Itapoã, Varjão, Samambaia Expansão, São Sebastião, Sobradinho II e Brazlândia permanecerão funcionando durante o feriado. As demais unidades não abrirão na data.

Os centros Pop, unidades de acolhimento, unidades de proteção social (UPSs) 24h e a Central de Vagas não terão os atendimentos interrompidos no período, funcionando normalmente.

As agências do Trabalhador não abrirão no dia.

Água e energia

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que no feriado não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento. Já as equipes de operação e manutenção trabalharão normalmente. O aplicativo da Caesb, o site e o telefone 115 funcionam 24 horas por dia, sem interrupções.

Os serviços da CEB Ipes voltados ao atendimento ao público (manutenção e registro de demandas) funcionam normalmente, 24h por dia.

Lazer e parques

Eixão do Lazer – O tradicional Eixão do Lazer, no Eixo Rodoviário (DF-002), estará fechado para o trânsito de veículos e aberto ao público entre as 6h e as 18h.

COPs – Os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) estarão fechados. O Parque da Cidade estará aberto normalmente, com segurança e vigilância ativas, porém a administração estará fechada. Não haverá aula na Escola de Esporte.

Zoo – O Jardim Zoológico de Brasília estará aberto normalmente, das 8h30 às 17h, com a bilheteria fechando às 16h.

Torre de TV – O Mirante da Torre de TV funcionará normalmente, das 9h às 18h45.

Parques – O Instituto Brasília Ambiental informa que os parques ecológicos e unidades de conservação administrados pelo órgão estarão funcionando normalmente na quarta-feira. Confira abaixo os horários de funcionamento.