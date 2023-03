Veja o que as pessoas mais pesquisam no Google em Salvador

“Que horas são em Salvador?”. Pode até parecer piada, mas essa é a pergunta mais buscada sobre a capital baiana no Google. A ferramenta Google Trends registra os termos e assuntos mais buscados da internet e apresentou um balanço nesta quarta-feira (22). Em seguida, aparecem serviços e dados como “o que fazer em Salvador?”, “quem fundou a cidade de Salvador?” e “onde comer em Salvador?”. A lista é extensa, e tem cada coisa…

Tem gente perguntando por aí “qual é o município de Salvador?” e também “por que Salvador tem esse nome?”. O mais estranho é que são perguntas feitas por pessoas que estão na cidade. O Google Trends usa uma tecnologia de geolocalização para identificar os questionamentos feitos dentro de um perímetro, no caso, a capital baiana. Na prática, quem está fazendo essas perguntas são soteropolitanos ou turistas que já estão na cidade.

Na lista dos porquês tem ainda “por quem a cidade de Salvador foi fundada?, “por que Salvador foi dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa?” e “por que a sigla de Salvador é SSA?”. A estudante Isadora Lemos, 24 anos, está no grupo das pessoas que já pesquisou as horas no site de buscas. “Já fiz isso porque comprei um celular novo, já fiz também para sincronizar meu relógio com o horário de Brasília e para fazer conversão, porque tenho amigos que moram fora do Brasil e não quero incomodar eles tarde da noite”, contou.

Quando a questão é diversão, os bairros mais procurados são “o que fazer na Barra, Rio Vermelho, Itapuã, Ondina e Ribeira”, nessa ordem. E as respostas são pontos e roteiros turísticos, praias, igrejas, festas, bares e restaurantes. O coordenador do Google News Lab no Brasil, Marco Túlio Pires, explicou que o sistema busca na base de dados informações relacionadas ao item da pesquisa e apresenta como resposta.

“O Google tenta entender a intenção do usuário e mostra as páginas que tem conteúdo mais relevante e de maior autoridade para que a pessoa possa chegar a informação. O Google em via de regra não vai responder a pergunta, quem vai responder as perguntas são as fontes que estão ali indexadas, as páginas de internet, produtores de conteúdo, veículos jornalísticos e órgãos oficiais de estado”, explicou.

O ranqueamento das páginas é feito com base em algoritmos que levam em consideração parâmetros estabelecidos pela empresa. “O Google tem um papel fundamental para ajudar a descobrir informações de qualidade. Não é raro as pessoas irem para o Google para tentar desbancar alguma mentira. Ele é utilizado pelos checadores [de informação], e é fundamental nesse sentido”, afirmou Pires.

O Google Trends registra tudo que é digitado na caixa de pesquisa e depois organiza essas bilhões de informações. Os dados dos usuários não são coletados, por isso, não há análises socioeconômicas ou perfis dos pesquisadores. Nesta quarta-feira (22), a empresa apresentou o balanço de tudo que é pesquisado em Salvador desde 2004, quando começou a série histórica. O evento Cresça com o Google aconteceu no bairro de Nazaré.

Gostinho baiano

É de se imaginar que o acarajé seja o item mais pesquisado quando o assunto é comida. Se você pensou isso, errou. O prato mais buscado é uma sobremesa, o bolo de cenoura. A procura por receita de bolo desse sabor no liquidificador cresceu 310% nos últimos 12 meses, comparado com o ano anterior. Em seguida, aparece omelete, panqueca e bolo de chocolate. Tem muito soteropolitano por aí pesquisando também sobre yakisoba e fricassé de frango, 8ª e 10ª comidas mais buscadas nos últimos 20 anos.

Agora, quando o alimento pesquisado tem “baiano” no nome, a liderança é do “caruru baiano”, seguido por “feijoada baiana” e “cozido baiano”. A vendedora ambulante Elisete Souza, 55 anos, considerou as escolhas peculiares, mas contou que no mês passado buscou no Google como fazer pudim. Essa é a quarta receita mais procurada em Salvador.

“Minha neta foi passar uns dias comigo e tentei fazer uma coisa diferente. O primeiro não ficou muito bom, mas o segundo saiu melhor. Hoje em dia, que todo mundo tem um celular na mão, a gente tem acesso a muitas informações. O livro de receitas de minha mãe eu nem sei mais por onde anda, porque sou uma mulher tecnológica”, brincou.

A procura por capacitação pouco mudou nos últimos 20 anos. De 2004 à 2023, os cursos de inglês, enfermagem e fotografia lideraram. Quando observados os últimos 12 meses na comparação com o ano anterior a ordem é informática, enfermagem e inglês. Os cursos de marketing digital, por exemplo, tiveram crescimento de 750% nos últimos cinco anos, e os de designer gráfico de 250%, na comparação com os cinco anos anteriores.

Festas

Quatro das cinco festas mais pesquisadas são religiosas: Lavagem do Bonfim, Festa de Reis, Festa de Iemanjá e Festa de Santa Bárbara. A pergunta “quantas igrejas têm em Salvador?” é a oitava mais digitada na caixa de pesquisa do Google, e o Museu de Arte Sacra é o sexto mais buscado, o que demonstra a força e a curiosidade sobre a fé e a cultura baiana. A única festa profana no ranking é o Carnaval, que lidera a lista.

E por falar na folia, Ivete Sangalo é a cantora baiana mais pesquisada no Brasil desde 2004. Sendo seguida por Raul Seixas, que aparece antes de Pitty, Caetano Veloso, Léo Santana, Simone e Gilberto Gil. Entre as atrações turísticas, o Pelourinho lidera. A segunda, quem arrisca? Arena Fonte Nova. Depois, Farol da Barra, Praia do Flamengo e Elevador Lacerda.

O Google anunciou durante o evento a doação de 5 mil bolsas de certificados de carreira emitidos pela empresa para cursos nas áreas de UX Design (Experiência de Usuário), Suporte em TI, Análise de Dados e Gerenciamento de Projetos. As vagas serão distribuídas por organizações parceiras da Vale do Dendê, e terão como prioridade a parcela financeiramente mais vulnerável da população.

Até 2025, serão distribuídas 500 mil bolsas em todo o Brasil. Segundo a empresa, em 2022, mais de 15 mil pessoas foram capacitadas em tecnologias do Google Cloud no Brasil, por meio de programas gratuitos disponíveis para estudantes universitários e de escolas técnicas.

Confira as listas dos mais buscados em Salvador:

Perguntas mais buscadas sobre Salvador desde 2004

Que horas são em Salvador? O que fazer em Salvador? Quem fundou a cidade de Salvador? Onde comer em Salvador? Quantos anos tem a cidade de Salvador? Qual o município de Salvador? Como marcar consulta pelo SUS em Salvador? Quantas igrejas têm em Salvador? Como está o tempo em Salvador? O que abre hoje em Salvador?

Os porquês mais buscados sobre Salvador pesquisados desde 2004

Por que Salvador tem esse nome? Por que a cidade de Salvador foi fundada? Por que Salvador foi dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa? Por que Salvador foi a primeira capital do Brasil? Por que a sigla de Salvador é SSA? Por que Salvador é considerada uma cidade histórica? Por que Salvador deixou de ser capital do Brasil? Por que o metrô de Salvador não é subterrâneo? Por que está chovendo tanto em Salvador? Por que Salvador foi chamada de cidade fortaleza?

Comidas mais buscadas em Salvador desde 2004

Bolo de cenoura Omelete Panqueca Bolo de chocolate Pudim Bolo de milho Torta de frango Yakisoba Empanada Fricassé de frango

Comidas ‘baianas’ mais buscadas desde 2004

Caruru baiano Feijoada baiana Cozido baiano Vatapá baiano Dobradinha baiana Moqueca de peixe baiana Quiabada baiana Feijão fradinho baiano Moqueca de camarão baiana Mariscada baiana

Receitas mais buscadas em Salvador desde 2004

Receita de panqueca Receita de bolo Receita de empanada Receita de pudim Receita de bolo de cenoura Receita de pizza Receita de bolo de chocolate Receita de empanada de sardinha Receita de brigadeiro Receita de pão caseiro

Atrações turísticas de Salvador mais buscadas desde 2004

Pelourinho Arena Fonte Nova Farol da Barra Praia do Flamengo Elevador Lacerda Mercado Modelo Teatro Castro Alves Praia da Barra Mercado do Rio Vermelho Museu de Arte da Bahia

Museu e centros culturais de Salvador mais buscados desde 2004

Museu de Arte da Bahia Casa do Rio Vermelho Caixa Cultural de Salvador Museu de Arte Moderna Casa do Carnaval Museu de Arte Sacra Museu da Cidade Museu Costa Pinto Museu Náutico Museu da Misericórdia

Festividade de Salvador mais buscadas desde 2004

Carnaval de Salvador Lavagem do Bonfim Festa de Reis Festa de Iemanjá Festa de Santa Bárbara

Cantores baianos mais buscados no Brasil desde 2004