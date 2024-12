Veja os melhores horários para viajar pelas rodovias de SP no Ano-Novo

São Paulo — Concessionárias que administram rodovias paulistas preparam uma operação especial para o Ano-Novo. A estimativa é que mais de 3,8 milhões de veículos circulem nas estradas, tanto em direção ao litoral quanto ao interior, entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

No Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, é esperado um fluxo de aproximadamente 677 mil veículos no período. Os horários de maior movimento devem ocorrer na segunda-feira (30/12) entre 16h e 18h, terça-feira (31/12) das 11h às 12h, e no retorno do feriado, quarta-feira (1°/1) entre 15h e 21h, e quinta-feira (2/1) entre 8h e 11h.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8 Km 14 da Rodovia Raposo Tavares, no bairro Butantã, em São Paulo Lucas M. F/Wikicommuns 2 de 8 Bloqueios no Sistema Anchieta-Imigrantes afetarão o trânsito no litoral de São Paulo Divulgação/ Ecovias 3 de 8 Trecho da Via Anchieta em Cubatão Divulgação/Governo de SP 4 de 8 Rodovia Anhanguera, no estado de São Paulo Divulgação/Concessionária AutoBan 5 de 8 Rodovia Anhanguera na região de Campinas, no estado de São Paulo Divulgação/AutoBan/Clóvis Ferreira 6 de 8 Rodovia Ayrton Senna: alternativa de caminho para o Litoral Norte e o Rio de Janeiro Divulgação 7 de 8 Pista sentido litoral da Rodovia dos Tamoios Reprodução/Twitter 8 de 8 Novo trecho do contorno norte da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba Divulgação/Concessionária Tamoios

Cerca de 802 mil veículos devem circular pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Os horários de maior fluxo estão previstos para segunda-feira (30/12) das 16h às 20h, terça-feira (31/12) das 11h às 12h, quarta-feira (1°/1) das 15h às 22h e quinta-feira (2/1) das 8h às 11h. No dia primeiro, a Operação Caminhão direcionará os veículos com destino à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Via Anhanguera (SP-330), no trecho do km 48 ao km 23, melhorando a distribuição do tráfego durante o feriado.

Segundo a CCR RioSP, que atua na Via Dutra e na Rio-Santos, mais de 500 mil carros vão trafegar no sudoeste paulista. Para auxiliar no planejamento das viagens, a concessionária informa os horários de maior fluxo, que devem ser evitados pelos motoristas: na segunda-feira (30/12), das 16h às 18h; na terça-feira (31/12), das 11h às 12h; na quarta-feira (1º/1), das 15h às 22h; e na quinta-feira (2/1), das 8h às 11h.

A EcoNoroeste, que administra as rodovias Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326) e Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mario Gentil (SP-333), informa que a previsão de tráfego é de 360.892 veículos ao longo dos cinco dias, com 168.188 no sentido norte/leste e 192.704 no sentido sul/oeste.

Segundo a concessionária, o maior fluxo será na Washington Luís, com 228.452 veículos — 103.397 no sentido norte e 125.055 no sentido sul. A rodovia conecta a capital paulista à região noroeste do estado, passando por cidades como São Carlos, Araraquara, Rio Claro, Catanduva e São José do Rio Preto.

Os maiores volumes de tráfego nessas rodovias devem ocorrer entre 6 e 8 horas, no período da manhã, e entre 17 e 19 horas, no período da tarde/noite. Os horários valem para os cinco dias da operação, de acordo com a EcoNoroeste.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias estima que aproximadamente 875 mil veículos descerão a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). Para dar vazão a essa demanda, o sistema vai operar em Operação Descida (7×3) nos dias 26 (quinta-feira), das 07h às 17h, 27 (sexta-feira), das 07h às 0h e 28 (sábado), da 0h às 23h59.

Para o retorno dos veículos em direção à capital, a Operação Subida (2×8) está prevista para entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro (quarta), da 1h às 23h59. Essa operação volta a ser implantada ainda no dia 2 (quinta-feira), à 0h às 07h. Durante a Operação Subida, o usuário pode optar por subir a serra tanto pela pista Norte quanto pela pista Sul da Imigrantes e também pela pista Norte da Via Anchieta. A descida será feita apenas pela pista Sul da Anchieta.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), a expectativa da Ecopistas para o período é que cerca de 963 mil de veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos.

Estima-se que cerca de 302 mil veículos trafeguem pelas rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes, Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga, Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos, e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que conectam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que liga ao Litoral Norte, a previsão é que cerca de 242 mil veículos circulem entre os dias 30 e 3.

No Rodoanel, nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, espera-se a circulação de mais de 830 mil veículos. O trecho Oeste, administrado pela RodoAnel, estima receber 968 mil veículos.