Veja os números sorteados na Mega da Virada

O sorteio da Mega da Virada 2024 (concurso 2810) foi realizado na noite desta terça-feira (dia 31) pela Caixa Econômica Federal, com um prêmio de R$ 635.486.165,38 — o maior valor da história do concurso especial. As dezenas sorteados foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57. Oito apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o montante.

Segundo a Caixa, o rateio do prêmio principal ficou entre duas apostas de Brasília (DF), duas apostas de Curitiba (PR), uma aposta de Nova Lima (MG), uma aposta de Pinhais (PR), uma aposta de Osasco (SP) e uma aposta de Tupã (SP). Cada aposta vencedora levará a quantia de R$ 79.435.770,67.

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 ganhadores da quadra vão embolsar R$ 1.086,04 cada um.

Qual o valor da quina e da quadra na Mega da Virada?

O prêmio principal corresponde a 62% do valor destinado ao pagamento dos prêmios. Para a quina, a Caixa separa 19%, assim como para a quadra, que também fica com 19%. Pela maior facilidade de acertar menos números, o prêmio costuma ser muito mais dividido.

Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.