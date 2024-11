Veja os resultados dos jogos de ida das semifinais do Candangão Sub-17

Os primeiros jogos das partidas de ida das semifinais do Candangão Sub-17 foram realizados neste sábado (2/11). O Capital conseguiu a vitória por 1 x 0 e agora tem a vantagem do empate na volta. Já Gama e Capital fizeram um jogo agitado, de muitos gols, 3 x 3 no placar, quem vencer o segundo jogo passa para a final.

Confira como foram as partidas:

Gama x Canaã

Em um jogo de muitos gols, Canaã e Gama ficaram no empate por 3 x 3 no Bezerrão, e agora decidem a classificação no próximo final de semana, em jogo que acontecerá no Estádio Municipal de Planaltina-GO, um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Antes da partida, uma forte chuva caiu no Gama, e acabou prejudicando muito o gramado. O destaque do jogo foi o artilheiro do campeonato, Pedro Bahia, que chamou a responsabilidade e marcou três gols, e agora tem 19 e lidera de forma isolada.

O Canaã saiu na frente aos 10 minutos, após um erro grave do goleiro Gui, do Gama, que saiu para chutar a bola e acabou se atrapalhando, Pedro Bahia ficou com ela e abriu o marcador. E aos 17 minutos o time do vento forte aumentou o placar. Hulk recebeu, fez o pivô, e no giro deu belo passe para Pedro Bahia, que na cara do gol chutou de canhota e aumentou para 2 x 0 o jogo.

Mas o Gama conseguiu responder também de forma rápida, e empatou a partida. O primeiro gol Matheus tentou a bicicleta, e no erro a bola sobrou para Caleb, que chegou e chutou forte para diminuir. O empate veio aos 31 minutos. Daniel Lucena chutou de longe, o goleiro Pedro caiu mal e acabou falhando, 2 x 2.

O terceiro gol do Canaã veio ainda no primeiro tempo. Felipinho lançou Bahia, que avançou com muita velocidade, ele deixou a defesa para trás e tocou por cobertura, um golaço. O Gama empatou aos 38 minutos, em mais uma bobeira defensiva na partida. A falta foi cobrada para a área, a defesa não cortou e Eric apareceu livre pra empurrar para as redes e dar números finais a partida, 3 x 3.

Capital x Greval

O Capital fez valer o seu mando de campo e venceu o Greval por 1 x 0, e agora terá a vantagem do empate na próxima partida para conseguir se classificar para a final.

O Greval começou melhor e teve mais volume de jogo que os donos da casa, mas não conseguiram converter esse volume em chances claras de gol. O Capital buscou equilibrar mais a partida, mas também não conseguiu criar na primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo teve um Capital com mais volume no ataque, e o time abriu o placar, logo aos 10 minutos de jogo. Em recuo mal feito pela zaga, Richard roubou a bola e foi derrubado na área, e Marcelinho cobrou, para marcar o seu 17º gol no campeonato e dar a vitória para o Coruja.