Veja perfil dos brasileiros em 2º voo de deportados dos EUA por Trump

Os brasileiros da segunda leva de deportados dos Estados Unidos no novo mandato do presidente Donald Trump chegaram ao Aeroporto Internacional de Confins (MG) por volta das 21h40 desta sexta-feira (7/2). Os repatriados desembarcaram na capital mineira após escala no aeroporto de Fortaleza (CE).

Veja perfil dos brasileiros deportados em 2º voo

85 dos deportados eram homens, e 26 mulheres.

Do total de homens, 71 estavam desacompanhados. Mulheres desacompanhadas eram 12.

O voo tinha 28 pessoas que estavam com suas famílias.

Da faixa etária total, a maioria tinha entre 21 a 30 anos.

O voo tinha oito crianças, de 0 a 10 anos, e 11 adolescentes, de 11 a 20 anos. Também estavam no voo 33 adultos, de 31 a 40 anos, 17 deportados, de 41 a 50 anos, e quatro pessoas de 50 anos.

Chegada em Minas

Os repatriados desembarcaram no Brasil na tarde desta sexta-feira (7/2), no aeroporto de Fortaleza (CE). A FAB, em caráter excepcional, deixou à disposição uma aeronave que levaram 95 brasileiros do Ceará para Belo Horizonte (MG).

A aeronave da FAB saiu do aeroporto de Fortaleza por volta das 18h50, sendo que 16 pessoas ficaram na capital cearense. O avião desembarcou no aeroporto de Confins por volta das 22h.