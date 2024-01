Veja por que beber água durante o treino ajuda a ganhar massa magra

Beber água está no topo dos hábitos importantes para a manutenção do funcionamento saudável do organismo e auxilia em funções que vão desde a digestão e absorção de nutrientes até a formação de colágeno. Mas, para quem mantém uma rotina de exercícios físicos, fica a dúvida: é importante beber água durante o treino?

Muita gente acredita que a hidratação só precisa acontecer antes e depois do treino, mas a verdade é que durante a prática do exercício ela também se mostra necessária. Beber água durante o esforço físico não só “mata” a sensação de sede, mas também interfere no processo de ganho de massa muscular.

De acordo com a nutricionista Júlia Paulino, a água participa do processo de ganho de força, e consequentemente no rendimento do treino. “Nossas células precisam estar hidratadas. Assim elas produzem a energia necessária para que a gente consiga fazer força e render no treino”, explica.

Além da produção de força, a recuperação do músculo também depende da água para ter excelência. “É a mesma lógica da suplementação de creatina, por exemplo. O que a creatina faz é puxar mais água para o músculo, porque assim ele produz mais energia, a gente consegue fazer mais força e vamos nos recuperar melhor”, aponta a especialista.

Também vale lembrar que, durante o treino, há perda de água com transpiração. Por isso, é importante que a hidratação aconteça não só durante o dia, mas também durante o treino.

“Quanto maior o nível de transpiração, maior a necessidade hídrica no treino. Mas não precisa beber muita, o ideal seria uma média de 500 a 700 ml em um treino de 1 hora, para também não gerar nenhum desconforto gástrico. Temos, mesmo, é que fazer essa reposição durante o treino”, finaliza.