Veja prefeitos e vereadores do Entorno do DF que tomam posse nesta 4ª

Seis prefeitos assumem pela primeira vez a gestão dos 12 municípios do Entorno que têm relação mais próxima com o Distrito Federal nesta quarta-feira (1º/1). Cinco foram reeleitos em outubro de 2024. Um deles era vice, mas já ocupava a cadeira desde 2021, após o falecimento do então prefeito.

Apesar de uma maioria de novatos no cargo, houve uma preferência dos eleitores em continuar as gestões no Entorno. Todos os cinco prefeitos que tentaram se reeleger tiveram sucesso, apontando uma taxa de 100% de reeleição (veja abaixo o perfil dos prefeitos).

Dos sete restantes, cinco foram indicados pelos gestores que ocupam hoje o cargo, mas não poderiam mais se reeleger. Apenas em Formosa e em Alexânia, os eleitos apresentaram uma vontade de mudança por parte majoritária do eleitorado.

Em Águas Lindas, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo e Planaltina, os atuais prefeitos conseguiram mais quatro anos para dar continuidade aos projetos políticos que implantaram no município.

Em Cocalzinho, Alessandro Barcelos (União) já havia sido eleito como vice, mas já comandava o município desde 2021, quando prefeito Nenzão morreu.

Na Cidade Ocidental e em Cristalina, os novos nomes também não são desconhecidos do eleitorado. Lulinha (PP), Alessandro Barcelos (União) e doutor Luís Otávio (PL) eram os vice-prefeitos dos respectivos municípios.

Em Valparaíso e em Santo Antônio do Descoberto, tanto Marcus Vinícius (MDB) quato Jéssica do Premium (União) receberam apoio do atual prefeito. Essa foi a primeira campanha política de Jéssica, que também recebeu o apoio familiar. O marido, André do Premium (Avante), é deputado estadual.

48% de vereadores reeleitos

Apesar de os prefeitos do Entorno terem conseguido uma taxa de reeleição de 100%, o número não foi o mesmo para os vereadores. Os eleitores se dividiram entre os candidatos que tentavam se reeleger e os que foram eleitos pela primeira vez.

O Metrópoles verificou os 182 nomes dos vereadores eleitos nos 12 municípios goianos que têm a relação mais próxima com o Distrito Federal e levantou que 88 foram reeleitos, o que corresponde a 48% do perfil.

Em contrapartida, a outra parte do eleitorado preferiu eleger 74 vereadores pela primeira vez, o que equivale a 40.65%. Nos 20 casos restantes, os eleitores elegeram vereadores que já ocupado o cargo em eleições anteriores a 2020.

Sem esquerda

Os eleitores preferiram partidos ligados à direita política no Brasil. O União Brasil foi o partido que mais elegeu vereadores, com 33 nomes. O PP emplacou 27, o MDB, 25 e o PL, 20. As quatro siglas totalizaram 105 nomes, com 57% da preferência dos eleitores.

Já os partidos mais ligados à esquerda conseguiram emplacar apenas cinco candidatos, sendo 3 do PSB e dois do PT. Dos partidos de centro, o PSD foi o que teve o melhor resultado no Entorno, com 17 vereadores eleitos.

O quadro do legislativo caminha conforme o mapa político do Entorno, em que todos eleitos fazem parte da direita no Brasil, com cinco prefeitos filiados ao União Brasil, três do PL, dois do PP, um do MDB e um do Podemos. Esses partidos são de centro-direita ou de direita. A esquerda não conseguiu eleger nenhum nome para o pleito.

As eleições nos municípios goianos do Entorno anteciparam a disputa pela direita em Goiás, em que os apioados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador Ronaldo Caiado (União) se enfrentaram no segundo turno nas duas maiores cidades do estado: Goiânia e Aparecida de Goiás.

No Entorno do DF, o mapa político apresentou uma vitória de Caiado contra Bolsonaro. O ex-presidente conseguiu eleger apenas um candidato apoiado diretamente (com fotos, vídeos e passeatas). Foi o caso de Simone Ribeiro que contou com a presença de Bolsonaro e de Michelle em gravações de vídeos que divulgou durante a campanha. Ela conquistou 41% dos votos. Já a candidata de Caiado, delegada Fernanda (PP), conseguiu apenas 29% da confiança do eleitorado.

Apesar do resultado em Formosa, Caiado foi o maior cabo eleitoral do Entorno, que apoiou diretamente oito prefeitos eleitos dos 12 municípios. Desses oito, em duas situações, os vencedores apadrinhados pelo governador do estado faziam oposição aos de Bolsonaro. São eles: Diego Sorgatto (União), em Luziânia, e Marcus Vinicius (MDB), em Valparaíso.

Perfil dos prefeitos

Águas Lindas – Reeleito, dr. Lucas (União) prometeu investimento no desenvolvimento sustentável e inclusivo do município. Do mesmo partido do governador de Goiás, Lucas teve o apoio de Ronaldo Caiado para se promover nas eleições como o candidato da base governista goiana.

Alexânia – Empresário e advogado, Warley Gouveia (Pode) foi vereador entre 2009 e 2020. Durante a campanha, ele destacava o apoio à educação, desenvolvimento econômico e geração de empregos. Apesar de ser apoiador do governador de Goiás, Ronaldo Caiado apadrinhou a campanha de Matheus Ramos – vice do atual prefeito do município.

Cidade Ocidental – Com a vitória, esse será o primeiro mandato de Lulinha (PP), que assume a dobradinha com o ex-prefeito Fábio Correa, que ocupava o cargo desde as eleições de 2016. Nos oito anos em que Correa esteve à frente da prefeitura da Cidade Ocidental, Lulinha foi o vice. O novo prefeito começou na política em 2008, quando se candidatou a vereador pelo PT. De lá para cá, Lulinha mudou de partido quatro vezes, como postulante do PRB, em 2016, e do PSC em 2020.

Cocalzinho – Alessandro Barcelos (União) foi vereador da cidade por três legislaturas. Alessandro Barcelos tornou-se vice-prefeito em 2018 e assumiu a Prefeitura de Cocalzinho de Goiás em 2021, após o falecimento do prefeito Nenzão.

Cristalina – Nascido em Itápolis (SP), Luís Otávio (PL) mora em Cristalina desde 2003. Na primeira vez que entrou para a política, foi eleito vice-prefeito em 2020. Na campanha defendeu a valorização dos servidores e mais infraestrutura para a cidade.

Formosa – Simone Ribeiro nasceu em Formosa e se formou em psicologia. Em 2020, participou pela primeira vez da política, quando foi eleita vereadora. Na campanha, Simone prometeu desenvolver um programa de atendimento domiciliar à saúde, com foco em áreas carentes e na zona rural do município.

Luziânia – Diego Sorgatto (União Brasil) seguirá para o segundo mandato de prefeito de Luziânia. De família ligada à política, o prefeito começou em 2008, quando foi eleito vereador. Ele já foi deputado estadual duas vezes. Nascido em Luziânia, o candidato prometeu fazer concurso para agentes comunitário de saúde e de combate a endemias.

Novo Gama – Carlinhos do Mangão (PL) entrou na política em 2012, quando foi eleito suplente de vereador. Ele também tentou para deputado estadual em 2014 e em 2018, mas não foi eleito. Em 2020, teve a primeira vitória como prefeito, conseguindo se reeleger em 2024. Na campanha, o prefeito prometeu concluir a obra do hospital municipal Novo Gama e a construção de novas unidades básicas de saúde.

Padre Bernardo – Joseleide Lázaro foi reeleito prefeito no município. Ele nasceu em Pilar de Goiás (GO), mas construiu sua carreira política em Padre Bernardo, sendo eleito vereador em 2016.

Planaltina – Delegado Cristiomário (PP) segue para o segundo mandato como prefeito de Planaltina (GO). Ele já tinha tentado ser prefeito em 2016, mas perdeu e em 2018 foi suplente de deputado estadual. A primeira vitória mesmo ocorreu em 2020, vencendo o pleito para gestor do município. Na campanha, o candidato prometeu construir novas escolas e reformar as existentes.

Santo Antônio do Descoberto – Jéssica do Premium é conhecida no município por ser uma das proprietárias de uma rede de supermercados em Santo Antônio do Descoberto. Empresária, ela estreou na política nas eleições de 2024, sendo eleita a prefeita. Ela recebeu o apoio do vice atual e do governador Caiado.

Valparaíso – Esse será o primeiro mandato Marcus Vinícius (MDB) para um cargo do Poder Executivo. Ele foi eleito vereador em 2012. Na campanha, o prefeito eleito prometeu criar um aplicativo para que os eleitores possam dar sugestões ao orçamento do município, funcionando como um orçamento participativo.

Vereadores

Veja o resultado do levantamento da reportagem sobre os eleitos para vereadores por municípios do Entorno em ordem alfabética. Ao lado terá a explicação se são reeleitos, eleitos por uma primeira vez (podendo ser candidatos estreantes também) e, por último, se já tinham ocupado uma cargo na câmara municipal anteriormente:

Águas Lindas

1 -Abadyas Damasceno (União) – reeleição (eleito em 2020)

2- André Cavalcante (PSB) – eleito 1ª vez

3 – Baiano dos Cocos (PSDB) – eleito 1ª vez

4 – Bira o homem do povo (Avante) – reeleição (eleito em 2020)

5 – Cristiano Rodrigues (União) – eleito 1ª vez

6 – Diretor Arley (Avante) – eleito (candidato 1ª vez)

7 – Djalma Cunha (PP) – eleito 1ª vez

8 – Éder Nunes (Republicanos) – reeleito (eleito em 2016, 2020)

9 – Euder Vieira (PP) – eleito 1ª vez

10 – Evandro Rainha da Paz (PSB) – reeleito (2008, 2012, 2016, 2020)

11 – Everaldo Veículos (MDB) – reeleito (2012, 2016, 2020)

12 – França Castro (MDB) – reeleito (2020)

13 – Gilmar do Santa Lúcia (União) – reeleição (2020)

14 – Giovoanne Machado (PL) – reeleição (2008, 2012, 2016, 2020)

15 – Giva Felipe (Mobiliza) – reeleição (2012, 2016, 2020)

16 – Keké da Vulcanic (Mobiliza) – reeleito (2020)

17 – Luis de Aquino (União) – eleito – já tinha sido eleito em 2008, 2012, 2016

18 – Mauro Gaúcho (Avante) – eleito 1ª vez

19 – Oliveira Junior (União) – reeleito (2016, 2020)

20 – Vanderlei Blá (Republicanos) – eleito – já tinha sido eleito em 2012 e 2016.

21 – Zezito Moura (PL) – eleito 1ª vez

Alexânia

1 – Adair Rabelo (União) – reeleito (2004, 2012, 2020)

2 – Anderson Plácido (Republicanos) – eleito 1ª vez

3 – Cláudio Valadares (PRD) – reeleito (2020)

4 – Geraldinho do Cartório (PP) – eleito 1ª vez

5 – Leonilson Gomes (Pode) – eleito 1ª vez

6 – Maninho (PRD) – eleito – já tinha sido eleito em 2008, 2012, 2016

7 – Márcio Braga (PSB) – eleito 1ª vez

8 – Professor Dorivaldo (União) – reeleito (2016, 2020)

9 – Théo do Baré (PP) – reeleito (2020)

10 – Wanderson Cuíca – eleito 1ª vez

11 – Wanderson Loteiro – eleito – já tinha sido eleito em 2016

Cidade Ocidental

1 – Afonso Baiano (Pode) – reeleito (2012, 2016, 2020)

2 – Anaelson (União) – eleito 1ª vez

3 – Clauber Morlé (Pode) – reeleito (2020)

4 – Danielzinho Lima (PSD) – reeleito (2012, 2016, 2020)

5 – Del (PL) – eleito 1ª vez (candidato primeira vez)

6 – Dr. Robson Medeiros (PP) – eleito 1ª vez

7 – Erasmo Carlos (PP) – reeleito (2020)

8 – Frank Denis (PL) – reeleito (2016, 2020)

9 – Ihago do abrigo (PSD) – eleito 1ª vez

10 – Ivone Souto (Republicanos) – reeleito (2016, 2020)

11 – Paulinho (Republicanos) – eleito 1ª vez

12 – Pedro Araujo (Federação PSDB/Cidadania) – eleito 1ª vez

13 – Ridávia Neto (PP) – eleito 1ª vez

14 – Saches Paiva (Pode) – eleito 1ª vez

15 – Zé Divino (PP) – reeleito (2012, 2016, 2020)

Cocalzinho

1 – Alessandro do Lau (PSD) – eleito 1ª vez

2 – Cabo Divino (MDB) – eleito 1ª vez

3 – Chico Mota (PSD) – reeleito (2020)

4 – Clarindo do Churrasquinho (União) – eleito – já tinha sido em 2016

5 – Cláudia do Bar (União) – reeleito (2020)

6 – Deca (União) – reeleito (2004, 2016, 2020)

7 – Hudes Ferraz (PL) – eleito 1ª vez

8 – Professor Julio (PSD) – eleito – já tinha sido em 2008 e 2016

9 – Wemerson (PL) – reeleito (2020)

10 – Wendy do Oripão (PRD) – eleito 1ª vez (prim. candida)

11 – Willian (PRD) – reeleito (2016, 2020)

Cristalina

1 – Duda Duda (PP) – eleito 1ª vez

2 – Eduardo de São Bartolomeu – reeleito (2020)

3 – Gilmarzinho – reeleito (2020)

4 – Hernani da Saúde – reeleito (2020)

5 – Janete Andrade (PP) – eleito – já tinha sido em 2016

6 – Juninho da Garagem (PSD) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

7 – Juninho do Belvedere (PP) – eleito 1ª vez

8 – Laisa da Saúde (MDB) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

9 – Luiz Henrique (PDT) – eleito – já tinha sido em 2012, 2016

10 – Marcelo Enfermeiro (PDT) – reeleito (2016, 2020)

11 – Pablo Magela (MDB) – reeleito (2016, 2020)

12 – Tenente Vasco (PL) – eleito 1ª vez

13 – Valtinho (Pode) – eleito – já tinha sido em 2016

Formosa

1 – Amanda do Amigo Cão (PP) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

2 – Ciê do Sacolão (União) – reeleito (2020)

3 – Danilo Guia (Agir) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

4 – Dr. Luiz Fernando Ledo (PSD) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

5 – Eder Bernardes (Dedé) (Avante) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

6 – Enfermeiro Rogério (Mobiliza) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

7 – Filipe Vilarins (MDB) – reeleito (2020)

8 – Lorão (União) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

9 – Luziano Martins (União) – reeleito (2016, 2020)

10 – Marcus Viana (PL) – eleito 1ª vez

11 – Markim Reis (MDB) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

12 – Marquim Araújo (MDB) – reeleição (2020)

13 – Mundim (Pode) – reeleição (2008, 2012, 2016, 2020)

14 – Professor Valdson José (PP) – reeleito (2020)

15 – Professora Nilza (PT) – eleito 1ª vez

16 – Subtenente Clésio (PL) – reeleito (2020)

17 – Welio de Iraci Chegou (PT) – reeleito (2020)

Luziânia

1 – Carlos da Liga (União) – reeleito (2008, 2012, 2016, 2020)

2 – Chico da Antártica (MDB) – eleito – já tinha sido em 2012

3 – Dioscler (PP) – reeleito (2016, 2020)

4 – Dra. Claese Rocha (PP) – eleito 1ª vez

5 – Everaldo Meireles (MDB) – reeleito (2016, 2020)

6 – Everson Roriz (MDB) – eleito 1ª vez

7 – Felipe do Mandu (União) – reeleito (2016, 2020)

8 – Gonçalo Henrique (Republicanos) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

9 – Leozin Roriz (PP) – reeleito (2020)

10 – Luciano Braz (MDB) – reeleito (2020)

11 – Maia (PCdoB) – eleito 1ª vez

12 – Marcelo Meireles (União) – reeleito (2020)

13 – Márcia Meireles (Avante) – reeleito (2020)

14 – Marcos Cunha (MDB) – reeleito (2004, 2008, 2012, 2020)

15 – Nilson Lins (União) – eleito – já tinha sido em 2012

16 – Nixon das Casinhas (PP) – reeleito (2020)

17 – Paulinho Cabelereiro (União) – reeleito (2016, 2020)

18 – Professor Marcus (União) – reeleito (2020)

19 – Professora Edna (União) – eleito – já tinha sido em 2008, 2012 e 2016

20 – Saulo (PSD) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

21 – Tiago Machado (Republicanos) – reeleito (2020)

Novo Gama

1 – André Logos (PL) – reeleito (2016, 2020)

2 – Charles do Oceano (PP) – reeleito (2020)

3 – Chico Civil (PRD) – eleito 1ª vez

4 – Cleiton Lucio (MDB) – eleito 1ª vez

5 – Emilio Santiago (MDB) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

6 – Ewerton Vidal (PP) – reeleito (2020)

7 – Fabricio Chaves (PSD) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

8 – Luana Marques (Republicanos) – eleito 1ª vez

9 – Marcos Oliveira (PL) – reeleito (2020)

10 – Marquim do Baxim (União) – reeleito (2020)

11 – Paulo Jordão (PL) – reeleito (2020)

12 – Renato Caldas (MDB) – reeleito (2020)

13 – Vereador Pacífico (PL) – reeleito (2020)

14 – Willian Faleiro (União) – eleito 1ª vez

15 – Zé Lopes (PL) – reeleito (2016, 2020)

Padre Bernardo

1 – Celino da Saúde (PDT) – reeleito (2020)

2 – Emília de Monte Alto (PL) – eleito 1ª vez

3 – Gabriel Simões (MDB) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

4 – Harlyson Pisca (Republicanos) -reeleito (2020)

5 – Helson Malaquias (MDB) – eleito 1ª vez

6 – Jhonny Silva o cara legal (União) – reeleito (2016, 2020)

7 – Joaquim Canta (PL) – reeleito (2004, 2008, 2020)

8 – Júnio do Esporte (PP) – reeleito (2016, 2020)

9 – Lisa Valadares (União) – eleito 1ª vez

10 – Mazím de Dudú (PL) – eleito – já tinha sido eleito em 2012 e 2016

11 – Thiago da Farmácia (Pode) – eleito – já tinha sido eleito em 2016

12 – Zé Antonio (PDT) – ja tinha eleito em 2012 e 2016

13 – Zé Silvano (PDT) – eleito 1ª vez

Planaltina

1 – Almerio Barros (PP) – eleito – já tinha sido em 2016

2 – Carlinhos do Egito (Solidariedade) – ja tinha eleito em 2012 e 2016

3 – Fábio Paixão (DC) – reeleito (2020)

4 – Flávio Mãos que Constroem (MDB) – eleito 1ª vez

5 – Hernandes (Agir) – eleito 1ª vez

6 – Isaias Oliveira (Solidariedade) – reeleito (2020)

7 – Jailton Batista (PP) – reeleito (2020)

8 – Joao do Sindicato (MDB) – eleito 1ª vez

9 – Juvenir Aguiar (União) – reeleito (2020)

10 – Lindomar Castro (DC) – eleito 1ª vez

11 – Neto Nobre (PP) – reeleito (2020)

12 – Piloto (União) – eleito – já tinha sido em 2016

13 – Professor Cláudio Roberto (PSDB) – eleito 1ª vez

14 – Professora Eliete (MDB) – eleito 1ª vez

15 – Raimundo Goods (PP) – reeleito (2016 e 2020)

16 – Tel 100% Você (União) – reeleito (2012, 2020)

17 – Tinica (DC) – reeleito (2016, 2020)

Santo Antônio do Descoberto

1 – Ana Paixão (PSD) – reeleito (2020)

2 – Celia Urani (PSD) – eleito 1ª vez

3 – Clenilda Melquiades (Agir) – eleito 1ª vez

4 – Deusa da Feira (União) – eleito 1ª vez

5 – Dona Alda (Solidariedade) – eleito 1ª vez

6 – Elediano Dandin (MDB) – reeleito (2020)

7 – Gildo do Taxi (PRD) – eleito 1ª vez

8 – Iago Enrique (Pode) – reeleito (2020)

9 – José Filho (Pode) – reeleito (2020)

10 – Meu Preto (União) – reeleito (2020)

11 – Nenem da Civil (PP) – reeleito (2020)

12 – Vandilson (MDB) – reeleito (2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

13 – Wagner da Cupido (PRD) – reeleito (2020)

14 – Walteir (Republicanos) – reeleito (2008, 2012, 2016, 2020)

15 – Wellington Araújo (Avante) – reeleito (2020)

Valparaíso

1 – Afrânio Pimentel (União) – eleito – já tinha sido em 2008 e 2012

2 – Cesar do Trânsito (PP) – eleito 1ª vez

3 – Denis Bento (Pode) – eleito 1ª vez (pr. candidatura)

4 – Edvaldo Marajó (PSD) – eleito 1ª vez

5 – Guilherme Gordão (PP) – eleito 1ª vez

6 – Ildemar da Vila (PSD) – eleito 1ª vez

7 – Maia do Monte (União) – eleito – já tinha sido em 2016

8 – Professor Juninho do Futebol (União) – eleito 1ª vez

9 – Ricardo Viana (PDT) – eleito 1ª vez

10 – Tião da Padaria (MDB) – reeleito (2020)

11 – Tio Lucas (PSDB) – eleito 1ª vez

12 – Walison Lacerda (MDB) – reeleito (2020)

