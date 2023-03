Veja qual filme a Globo exibe nesta segunda (20/3) na Sessão da Tarde

Nesta segunda-feira (18/3), a Sessão da Tarde, da Rede Globo, exibe o filme R.I.P.D – Agentes do Além, estrelado por Jeff Bridges, Ryan Reynolds e Kevin Bacon.

R.I.P.D – Agentes do Além conta a história do policial Nick Walker. Ele acaba de morrer e ser enviado para o Departamento Descanse em Paz, onde uma equipe de policiais mortos-vivos trabalha secretamente na Terra.

Enviado de volta para tentar encontrar seu assassino, Nick contará com a ajuda do veterano Roy Pulsipher.

A Sessão da Tarde começa a partir das 15h40.

