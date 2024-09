Veja quanto os candidatos à Prefeitura de SP gastaram com marqueteiros

27São Paulo — O pagamento a marqueteiros políticos representa a maior fatia dos gastos de quatro das seis principais candidaturas à Prefeitura de São Paulo, faltando 10 dias para o primeiro turno da disputa. Segundo o portal de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao todo, as campanhas já repassaram R$ 17,3 milhões às empresas de marketing.

Até o momento, a campanha que declarou mais despesas à Justiça é a do deputado federal Guilherme Boulos (PSol), que tem o apoio do PT e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até essa quinta-feira (26/9), sua candidatura havia arrecadado R$ 65,6 milhões, praticamente o limite máximo estipulado pelo TSE, que é de R$ 67 milhões.

O marqueteiro de Boulos, Lula Guimarães, é também o que mais faturou até agora: R$ 7,5 milhões.

A segunda campanha mais cara até o momento é a do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição. Nunes, que está em uma coligação de 12 partidos, incluindo o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarou uma arrecadação de R$ 44,3 milhões até essa quinta-feira.

Desse total, R$ 5 milhões foram para a Faro Comunicação, empresa do publicitário Duda Lima. Foi ele quem levou um soco do cinegrafista Nahuel Medina, que trabalha para Pablo Marçal (PRTB), no debate promovido pelo Flow News na última segunda-feira (23/9).

Nunes tem direito a 63% do tempo de propaganda no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Boulos fica com 22% do tempo, de acordo com a divisão de tempo estabelecida pelo TRE-SP.

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de SP, divulgando material de campanha

Campanha Ricardo Nunes

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) em agenda de campanha

Reprodução

Candidato José Luiz Datena (PSDB) em campanha no Ipiranga, na zona sul de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

Tabata conversa com eleitora

Jessica Bernardo / Metrópoles

Marina Helena (Novo) promoveu um protesto na porta da TV Bandeirantes após ter sido excluída do 1º debate entre candidatos à Prefeitura de SP

Reprodução- Partido Novo

Já a Irmãos Soutello & Mendonça, empresa do marqueteiro de José Luiz Datena (PSDB), Felipe Soutello, recebeu até o momento R$ 2,9 milhões para fazer a campanha do apresentador e é terceira colocada no ranking de maiores despesas. Datena declarou ao TSE uma receita total de R$ 3,7 milhões até agora. No entanto, suas despesas já superam R$ 5,1 milhões.

A candidata Tabata Amaral (PSB) contratou a Palavra Comunicação para sua campanha, do carioca Pedro Simões. A empresa recebeu R$ 1,8 milhão, segundo a declaração de sua campanha. Tabata arrecadou R$ 15,7 milhões até o momento.

As campanhas de Marçal e Marina Helena (Novo) não declararam gastos com empresas de marketing até o momento. O candidato do PRTB, no entanto, declarou o pagamento total de R$ 230 mil a seu cinegrafista Medina, o mesmo que deu um soco no marqueteiro de Nunes.