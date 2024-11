Veja quantos delegados faltam para definir o novo presidente dos EUA

A apuração das eleições dos Estados Unidos indicava, até as 4h desta quarta-feira (6/11), que o ex-presidente Donald Trump vencerá o pleito e se tornará o 47º presidente do país. Com pouco mais de 460 delegados apurados, o republicano aparece com 248 e Kamala Harris, com 214. São necessários 270 delegados para a definição do vencedor. A apuração começou ainda na noite dessa terça-feira (5/11), por volta das 20h no horário de Brasília.

A Associated Press (AP) projetou vitória de Trump em Carolina do Norte, Idaho, Iowa, Kansas, Montana, Utah, Missouri, Ohio, Texas, Wyoming, Dakota do Sul, Nebraska, Dakota do Norte, Lousianna, Arkansas, Alabama, Flórida, Indiana, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul, Tenneessee e Virgínia Ocidental, somando 230 delegados em 24 estados.

Kamala Harris levou no Havai, Virginia, Novo México, Maine, Oregon, California, Washington, Colorado, Nova York, Illinois, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Massachussetts, Maryland, Rhode Island e Vermont e está com 210 delegados em 17 estados, além do Distrito de Colúmbia (DC), conforme a AP.

Incidentes

Alguns incidentes foram registrados ao longo do principal dia de votação. O dia foi chuvoso nos Estados Unidos. Com isto, houve inundações que deixaram um local de votação sem energia elétrica, dificultaram o acesso a outra seção eleitoral e fecharam dezenas de estradas no estado de Missouri.

Colorado e Montana tiveram neve. Perto de Lafayette, na Luisiana, ao menos um tornado foi observado de perto. Em outras localidades, problemas técnicos com equipamentos que não funcionaram ou tiveram instabilidade no acesso à internet também foram registrados.

As imediações do Capitólio, o prédio do Congresso americano, foram fechadas nesta terça. Um homem cheirando a combustível foi preso. Ele estava com uma tocha e uma pistola sinalizadora. A polícia do Capitólio emitiu um comunicado no qual informou que o homem foi detido durante a triagem do centro de visitantes do local.

Donald Trump

Donald John Trump, de 78 anos, concorre mais uma vez à Presidência dos Estados Unidos. O líder do Partido Republicano, que foi o 45º presidente do país, entre 2017 e 2021, disputa a vaga novamente, agora contra a representante democrata Kamala Harris, após uma série de polêmicas e reviravoltas nos últimos anos.

O empresário nova-iorquino tem uma biografia recheada de episódios marcantes, que vão da vida empresarial à TV, dos problemas de disciplina na escola até se tornar um dos líderes políticos mais importantes do mundo. Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no coração da movimentada Nova York. Ele é o segundo de cinco filhos do casal Fred Trump e Mary MacLeod.

Desde cedo, a personalidade controversa do magnata fez-se presente em sua vida. Ele enfrentou problemas na escola, por se envolver em brigas constantes, a ponto de deixar o local e só concluir os estudos na Academia Militar de Nova York. Integrante de uma família já bem-sucedida no ramo imobiliário, Trump estudou, ainda, entre 1966 e 1968, na Escola de Negócios Wharton, na Pensilvânia, uma das melhores do mundo.

Kamala Harris

Kamala Devi Harris nasceu em Oakland, cidade californiana nos EUA, em 20 de outubro de 1964. Com 60 anos, ela disputa a presidência dos EUA contra o republicano Donald Trump.

Kamala é pioneira. É a primeira negra e, também, a primeira mulher de origem asiática a ocupar os cargos de promotora distrital e procuradora-geral na Califórnia. Anos mais tarde, com essa mesmas características, foi a primeira a ocupar a vice-presidência do país. Se ganhar o pleito em 5 de novembro, se tornará a primeira mulher a presidir a maior economia mundial.

A vice-presidente dos EUA é a filha mais velha de imigrantes. Ela e a irmã Maya foram criadas em uma comunidade diversa, com uma família extensa, não relacionada por sangue, presente e participativa.