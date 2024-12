Veja quatro opções de lazer para as crianças durante as férias escolares

Com a chegada das férias escolares, São Paulo se destaca como um dos principais destinos de lazer para crianças e famílias, oferecendo opções que vão de parques temáticos a atividades culturais. Seja para aproveitar momentos de aventura, mergulhar na história e cultura do país ou relaxar em contato com a natureza, o Estado e seus arredores contam com atrações para todos os gostos e idades. Confira quatro opções:

Parque Maeda: diversão e contato com a natureza

Localizado em Itu, o Parque Maeda é um destino perfeito para as férias de verão. Durante dezembro e janeiro, o parque terá horários especiais, funcionando diariamente entre 19 de dezembro e 20 de janeiro. Entre as principais atrações estão:

Parque aquático com toboáguas, piscinas e monitores para garantir a segurança;

Pesca esportiva em tanques variados;

Passeios de trenzinho, teleférico, pedalinho e quadriciclo;

Pontos turísticos como o Jardim Japonês, a Árvore Gigante e as Rodas d’Água.

O parque também oferece pacotes de day use, que incluem almoço self-service com pratos quentes, comida japonesa e bebidas não alcoólicas. Para quem deseja prolongar a experiência, a Pousada Maeda oferece hospedagem confortável com piscina privativa.

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Contato: (11) 94303-9767 | (11) 2118-6200

Site: parquemaeda.com.br

Parque da Mônica: diversão temática para crianças

No Shopping SP Market, o Parque da Mônica é um espaço totalmente coberto com 20 atrações inspiradas nos personagens de Mauricio de Sousa. As crianças podem interagir com os cenários, como a Casa da Mônica e o quarto do Cebolinha, e aproveitar brinquedos como montanha-russa, carrossel e o famoso “Horacic Park”, um splash aquático.

Além disso, o parque apresenta espetáculos musicais e conta com uma área interativa chamada “Vamos Brincar”, que inclui atividades digitais e temáticas.

Endereço: Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, São Paulo/SP

Contato: (11) 5693-2200

Mais informações no site oficial.

Hopi Hari: entrada gratuita para crianças

Em Vinhedo, o parque temático Hopi Hari oferece entrada gratuita para crianças de até 12 anos até 28 de fevereiro de 2025. Aniversariantes também podem aproveitar essa isenção durante o mês de seus aniversários.

Com 44 atrações, o parque possui opções para todas as idades, desde montanhas-russas radicais, como a Montezum, até brinquedos infantis mais tranquilos.

Localização: Vinhedo/SP

Site: hopihari.com.br

Museu da Língua Portuguesa: cultura e aprendizado

No coração de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa oferece uma programação especial em dezembro, com entrada gratuita aos fins de semana e no Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro). Entre as atividades destacam-se:

Feira de Troca de Livros e o Sarau Africanizar;

Programação infantil com jogos e brincadeiras no “Domingo no Museu”;

Exposições como Línguas Africanas que fazem o Brasil e Vidas em Cordel.

O museu funciona de terça a domingo, com ingressos a R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia). Crianças de até 7 anos têm entrada gratuita.

Endereço: Estação da Luz, São Paulo/SP

Site: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/