Veja quem é a cantora Pernambucana, Raphaela Santos!

Se você não conhece Raphaela Santos ainda, é seguro dizer que isso é apenas questão de tempo. Aos 27 anos, a cantora é considerada uma das maiores estrelas do brega, se tornando praticamente uma “santidade” do Recife, em Pernambuco. A jovem vem chamando atenção de divas do pop nacional, como Anitta e Ludmilla.

Ela também está sendo apresentada a um novo público por meio de seus sucessos –como “Quem é o Louco Entre Nós”, que aparece na 466º posição do Billboard Brasil Hot 100– e até de polêmicas envolvendo músicas de outros cantores. Mas sua história começou bem antes de tudo isso.

Do gospel ao brega

Para a surpresa de alguns, a cantora não é natural do Recife e, sim, de São Paulo. No entanto, se mudou com os pais para a capital nordestina aos 14 anos, quando se apaixonou pela cidade e sua cultura. “Eu já cantava em São Paulo em igrejas desde os oito anos. Fiz até participações em shows de Cassiane e Aline Barros. Meus pais sempre me incentivaram muito para se tornar cantora. A música sempre foi o meu foco”, lembra em entrevista para a Billboard Brasil.

“Nos mudamos para cá, meus pais saíram da igreja, e eu conheci o brega. Não foi um estranhamento tão grande porque as músicas da Priscila Senna, que eu mais ouvia, eram sobre amor, sofrimento, não tinham palavrões, eram sobre coisas que a gente passa.”

Mesmo em uma nova realidade, e agora como uma adolescente, seu sonho continuava o mesmo. “As pessoas precisavam de cantoras de backing vocal para gravações de álbuns. Fui convidada para gravar de um desses projetos, e no estúdio estava um rapaz que falava sobre brega em vídeos do YouTube. Ele pediu para que eu cantasse, e o vídeo chegou nas pessoas [Márcio Pires, Eder Pires, Elvis Pires] que hoje fazem o meu empresariamento. Eles conseguiram achar a minha mãe no Facebook, e me convidaram para fazer parte da banda A Favorita“, conta.

‘A Favorita’ do Recife

Raphaela integrou o grupo com apenas 16 anos, e apesar de no começo não terem muitos shows, sua mãe tinha que acompanhá-la nos compromissos profissionais. Inicialmente, a cantora dividia os vocais com mais dois integrantes, no entanto, nos últimos anos, a cantora se destacou, e o grupo foi rebatizado como Raphaela Santos A Favorita.

“Nas lives durante a pandemia, o público me conheceu melhor, e a partir disso, meu nome passou a se sobressair. Decidimos fazer essa mudança. Foi um divisor de águas”, conta. Um dos maiores sucessos do grupo é “Só Dá Tu”, versão brasileira de “I Got You”, da norte-americana Bebe Rexha, que já cantou trechos da faixa do grupo em seus shows no Brasil.

O retorno para a rotina de gravações e shows após a pandemia fez com que Raphaela conhecesse um novo nível da fama, com um sucesso atrás do outro, como “Quem é o Louco Entre Nós”, “Disse Adeus”, e “Você Lembra”, que até passaram a impedi-la de circular por alguns locais do Recife, onde é celebridade.

“Não posso ir mais para o shopping, por exemplo. Tem lugares que com boné, óculos escuro, passo despercebida, o problema são as tatuagens, as pessoas descobrem que sou eu”, conta.

‘Meio Termo’

Mesmo afirmando ser uma pessoa mais caseira, e aproveitando sempre que pode a companhia do marido e dos filhos, a cantora foi para a rua nos últimos anos surpreender o público ao aparecer em botecos nas comunidades do Recife para cantar seus hits. As apresentações viralizaram, especialmente uma em que ela canta a faixa “Meio Termo”, de Luan Santana –que está na 24ª posição da Billboard Brasil Hot 100.

Vídeos no TikTok com fãs cantando a versão de Raphaela aos berros ou até chorando em bares também acumulam milhares de visualizações na plataforma, a apresentando para uma audiência nova.

No entanto, no fim de dezembro de 2023, vídeos da versão da cantora que os fãs subiram no YouTube [com milhões de visualizações] foram derrubados pela gravadora de Luan. O fato curioso, e que chateou mais ainda Raphaela, foi que covers de outros nomes conhecidos ainda se mantiveram no ar normalmente.

“A música foi feita para um disco promocional, em que cantamos versões de músicas de outros artistas, é algo normal. Não vai para as plataformas de streaming, só subimos no Sua Música [site especializado em músicas do Nordeste], e não em nenhum lugar onde podemos lucrar com a música de outra pessoa. Mas não sabemos o que aconteceu”, explica.

Logo em seguida, não consegue conter as lágrimas. “Eu sou muito fã do Luan, tenho diversos CDs dele. Eu fiquei muito triste com a situação porque não queria que tivesse acontecido dessa forma. Evitei entrar no Twitter, nas redes sociais, porque não queria ver comentários maldosos ou chatear as fãs do Luan. O meu sonho era gravar com ele.”

Nova fase

Neste sábado (20), Raphaela subiu ao palco pela primeira vez ao palco ao lado de Anitta, para participar dos “Ensaios da Anitta” no Recife. Além dela, Marina Sena e Zé Vaqueiro também são convidados. Apesar do nervosismo, não foi a primeira vez que ela cantou a com uma grande diva do pop nacional. Afinal, já se apresentou duas vezes ao lado de Ludmilla quando a carioca levou o “Numanice” para Pernambuco.

Em 2024, a cantora já planeja um novo DVD e EP gravados logo após o Carnaval, para lançar antes do São João. E, para o futuro, ela não aceita menos do que o brega se tornando um dos ritmos mais populares do Brasil.

“O swing do brega é algo diferente, gostoso de ouvir. Eu já faço muito show aqui em Pernambuco, João Pessoa, e Sergipe, mas quero conquistar e levar o ritmo para todo o país”, diz.

“Quero que todos conheçam o meu jeito de cantar, o meu jeito de ser, estamos trabalhando duro para isso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, vai chegar o nosso momento.”